Johanne revient sur une critique récurrente des fans de Masterchef Québec

Depuis quelques semaines, les fans de Masterchef Québec martèlent la même critique sur les réseaux sociaux.

Les téléspectateurs se demandent pourquoi les cuisiniers amateurs ne portent pas de filets à cheveux en cuisinant.

Johanne, avec qui nous avons discuté suite à son élimination, revient sur cette préoccupation des fans.

« L'histoire des cheveux, écoute, on n'en peut plus. Ils ne comprennent pas qu'il y a un look à Masterchef. On nous achète pour tout ce qu'on est. Quand tu arrives en audition avec les cheveux pas attachés, avec des grandes boucles d'oreilles, des çi, des ça. Après, quand ils te choisissent, ils te disent : "On vous a choisis pour ça. Coupez pas votre barbe. Changez pas vos lunettes. Changez pas vos cheveux. On nous achète pour un look aussi." »

Elle poursuit : « Alors les gens qui, ad nauseam, reviennent à chaque post en disant : "Vous devriez vous attacher les cheveux"... Rendu à la vingtième fois, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans : si la production avait voulu qu'on s'attache les cheveux, ça ferait longtemps qu'ils nous auraient dit de les attacher. C'est un show télé! »

Johanne insiste sur le fait que les gens sont essentiellement gentils sur les réseaux sociaux. « On donne trop d'importance peut-être aux quatre, cinq, dix personnes maximum, toujours les mêmes, qui ont juste du négatif à formuler. Parce que dans l'ensemble, c'est super positif. C'est une vague d'amour. Quand je suis sortie, le nombre de commentaires que j'ai eus, ils me disaient : "T'étais mon coup de cœur. Je t'aimais". »

