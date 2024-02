Celle à qui l'ont doit les succès « Dors Caroline », « J'aurais voulu te dire » et « C'est pas ce que tu crois », sera sur le plateau de la compétition de chant télévisée la plus prisée des téléspectateurs. En effet, la chanteuse bien connue du public a aussi embrassée son coeur de pédagogue passionnée en donnant de nombreuses leçons de chant, depuis des années, à de nombreux talents. C'est le cas, entre autres, d'une candidate que nous découvrirons cette fin de semaine à La Voix.

Toute petite, à l'âge de neuf ans, Charlotte suivait des cours de chant avec Johanne Blouin. 20 ans plus tard, cette chanteuse qui tentera sa chance aux auditions à l'aveugle ce dimanche est encouragée de son ancienne mentore, qui se cache en coulisses pour écouter sa protégée. En toute bienveillance, elle s'entretient avec Charles Lafortune à propos de la femme qui s'apprête à se dévoiler devant le Québec en entier. Johanne, qui a enseigné pendant près de deux décennies au Département de musique d'un établissement collégial, se remémore d'ailleurs un moment spécial qu'elle a partagé avec la candidate : « Je l'ai fait chanter au spectacle final au cégep de Drummondville avec mes élèves et ça, je me souviens, ça lui a donné tellement un boost de confiance. Elle avait eu un standing ovation et elle rayonnait. »

Entourée du conjoint et des enfants de Charlotte, la professeure est émue d'écouter la performance de la jeune femme de 29 ans. De notre côté, nous sommes déjà charmés par la voix profonde de la candidate, qui nous enchante dès les premières notes de la pièce « A song for you » (C R Bridges). Il faudra attendre l'émission de dimanche soir pour savoir si les coachs se retourneront, mais nous pouvons déjà constater que la voix de la candidate fait réagir France D'Amour, puis Mario Pelchat. Voyez un extrait au bas de l'article.

Dimanche soir dernier, c'est définitivement Bryan Alexandre-Melo, 20 ans de Laval, qui a ravi le coeur des téléspectateurs. Lisez-en plus ici.