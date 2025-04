Joël nous parle de son retour à la réalité après Star Académie : « C'est un gros clash »

Cela fait maintenant plus de deux semaines que les académiciens ont retrouvé leur réalité.

Pour Joël, qui habite sur une ferme à La Visitation-de-Yamaska, le choc est assez grand.

« On habitait à Hochelaga dans un immeuble. Je reviens en campagne où je n'ai pas de voisin... C'est assez spécial. C'est un gros clash. Je reviens en campagne avec les vaches. Mais, pour vrai, ça va bien. Vu qu'on ne perd pas contact avec les autres académiciens, ça rend la tâche plus facile. Quand ça va moins bien, on lâche un petit coup de fil. »

Plus que seulement des appels, Joël a reçu de la visite au cours des derniers jours. « Je me suis promené un peu, mais c'est surtout eux autres [les académiciens] qui sont venus ici. Ça leur fait du bien aussi de venir en campagne, en dehors de la population. »

Il ajoute : « J'ai une maison un peu dans un trou perdu. Ils peuvent venir ici quand ils veulent. Je suis au centre du Québec. Je suis placé au centre de tout le monde. C'est un peu un point de repère où on peut se rassembler. »

Joël a retrouvé son travail à la ferme, mais il l'aborde maintenant différemment. « Je ne pense pas que je vais revenir autant à temps plein qu'avant l'aventure. »

Il souhaite se garder un peu de temps pour faire de la musique. « J'ai eu une discussion avec mon attaché de presse cette semaine pour savoir ce que je peux faire. C'est sûr que j'aimerais revenir dans les bars un petit peu, mais pas autant qu'avant. C'est sûr que j'aimerais me concentrer sur ma musique originale et composer. » Il dit avoir été approché par certaines personnes pour des projets, mais garde le mystère autour de ceux-ci pour le moment.

Bien qu'il dit « rester souvent chez lui », il a, malgré tout, constaté concrètement l'amour du public envers lui. « L'épicerie, c'est pas mal plus long qu'avant [rires]. On se fait reconnaître souvent, donc c'est spécial. J'imagine que c'est surtout là, comme il y a un buzz parce que Star Ac vient de finir. J'imagine que c'est plus intense en ce moment que ça le sera dans les prochains mois, mais j'en profite. Les gens sont super gentils et j'aime ça interagir avec le public. »

Rappelons que Joël n'a pas voulu regarder les émissions de Star Académie encore. Voyez pourquoi ici.