Joël n'a pas regardé les émissions de Star Académie : il nous dit pourquoi

Nous avons eu la chance de discuter avec Joël récemment, qui a retrouvé sa réalité, à la ferme, depuis deux semaines.

« Je pense que tout le monde a vécu un peu un choc. On vit quand même dans une bulle et on n'a aucune idée de la réalité. C'est un petit choc de sortir et de voir toute l'ampleur qu'on a eue sur les gens. Je commence à revenir tranquillement pas vite et ça va bien », nous dit-il.

Le jeune homme de La Visitation-de-Yamaska dit ne pas avoir regardé la saison de Star Académie encore. « Quand j'ai été délogé, j'ai continué à regarder les émissions d'après, mais pas celles dans lesquelles j'étais », nous confie-t-il.

Je n'étais pas prêt à voir ça tout de suite.

« Mais quand Laurence, Romy et Mia sont venues ici, on a regardé la première semaine ensemble », dit-il.

« C'est plus drôle de regarder ça en gang, de regarder ça avec les gens avec qui tu l'as vécu. Je ne sais pas quand je vais regarder les autres. Il y a beaucoup de stock à rattraper. »

« Je déteste me voir en télé », ajoute-t-il. « Me voir juste dans une vidéo, c'est difficile, alors c'est assez spécial de se voir dans une émission avec une telle ampleur sur TVA. »

C'est sûr que je vais les regarder un jour, mais on dirait que c'était trop un clash de partir de l'académie, de revenir à ma réalité et de tout de suite replonger dans ce qu'on a vécu.

Il ajoute : « J'aime mieux me rappeler ces souvenirs-là un peu plus tard. »

Joël craint davantage de revoir ses évaluations. « Je suis rarement satisfait avec moi-même. J'ai tout le temps des choses à améliorer, même quand la performance est bonne. Je suis certain que je vais être gêné de regarder ça et de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. »

Comment a-t-il trouvé la première semaine d'émissions, qu'il a eu la chance de regarder avec ses consoeurs de l'académie? « Je trouve qu'il y a eu un gros clash entre la semaine un et la semaine dix, quand je suis parti. Albert, on dirait qu'il a vieilli de trois ans. Tout le monde a évolué, non seulement musicalement, mais sur le plan personnel aussi. Même physiquement, on dirait qu'on a tous changé. C'est vraiment spécial. On dirait que l'émission a duré 13 ans! »

« C'est assez spécial à voir », enchaîne-t-il. « On dirait que c'était une autre cohorte. »

Quelles évolutions personnelles a-t-il constatées? « On le voit déjà dans la première semaine que j'ai pas mal moins de confiance que j'en avais à la semaine dix. J'étais peut-être un peu moins à l'aise. On était quand même 14, donc je prenais peut-être un peu moins ma place que vers la fin de mon aventure. Mais j'étais quand même moi-même dès le début. »

Chose certaine, Joël a été l'un des candidats préférés du public et ce n'est pas pour rien, il a été attachant du début à la fin et son authenticité transperçait l'écran. On espère qu'il saura voir cela lui aussi lorsqu'il trouvera le courage de visionner la saison.