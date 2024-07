Jeux olympiques : Combien de téléspectateurs ont regardé la performance de Céline Dion?

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 était sur toutes les lèvres ce week-end.

Sa conclusion par Céline Dion, qui a interprété de façon magistrale « L'hymne à l'amour » depuis le premier étage de la tour Eiffel, a été, pour plusieurs, un moment inoubliable, d'une grande intensité. Elle disait ceci au lendemain de sa performance.

ICI Télé a dévoilé les cotes d'écoute pour l'ensemble de la cérémonie et c'est plutôt d'impressionnant.

D'abord, le spectacle a été suivi par une moyenne de 1 024 000 personnes. La performance de Céline, elle, a été regardée par 1 257 000 personnes sur ICI TÉLÉ et 221 000 sur RDS. Il s'agit du moment le plus populaire de la soirée.

Sur le web, la cérémonie a totalisé 500 431 branchements, soit sept fois plus que lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Précisons que l'émission qui précédait la cérémonie, animée par Martin Labrosse et Jacinthe Taillon, avec des entrevues de Roseline Filion avec des athlètes canadiens et de France Beaudoin sur le tapis rouge, a été suivie par 418 000 personnes à 13 h et 368 000 à 18 h 30.

Rappelons que les Jeux olympiques sont présentés sur ICI Télé 18 heures par jour, de 6 h du matin à 1 h de la nuit et au moment qui vous convient, avec le sport que vous voulez sur ICI TOU.TV.