Jérémie Jacob nous offre l'épisode le plus épique de Big Brother : Le piège

Dès maintenant, les abonnés de Crave peuvent visionner la suite de Big Brother : Le piège, notamment l'épisode de plus mémorable selon nous, le quatrième, qui met particulièrement en vedette le comédien et improvisateur Jérémie Jacob (Les armes).

En effet, celui-ci s'impose depuis le début de cette grande aventure loufoque comme l'un des participants les plus drôles, en interprétant un sympathique tata, qui ne semble rien comprendre du jeu de Big Brother, mais qui sait se faire aimer de tous. Évidemment, il s'agit bien d'un personnage, placé dans le jeu pour déstabiliser la cible, le comptable Jacob Moisan qui n'y voit que du feu.

Dans le 4e épisode, dorénavant disponible sur Crave, la production a élaboré un plan « puanteur », qui met à rude épreuve autant le comédien concerné que la cible. Déterminé, Jérémie Jacob n'a reculé devant rien pour ébranler la victime, en acceptant de puer de façon « nucléaire ». Un segment inconfortable pour Jacob qui trouve son paroxysme dans un défi en duo, où la proximité est de mise.

Fidèle à lui-même, notre charmant comptable reste discret quant aux odeurs qui proviennent de son complice, mais ses regards embarrassés veulent tout dire. C'est absolument hilarant!

Mais ce n'est pas tout...

La journée présentée dans ce quatrième épisode va se solder par un segment de partage d'émotions masculines, alors que le tata souhaite se confier à la cible, dans l'intimité de la chambre du patron. Pour éviter que cette scène soit diffusée à la télévision, selon le scénario élaboré, Jérémie Jacob a accepté de se dénuder devant la caméra. La surprise est totale pour le comptable, qui ne laisse pas aller son empathie et son écoute pour autant. « Remets tes bobettes Jérémie » : voilà une phrase que vous entendrez dans cet épisode d'ores et déjà culte!

Voyez un extrait ci-dessous, dans lequel le producteur Mathieu Ouellet explique la stratégie aux joueurs.

Le cinquième épisode n'est pas moins intense, tandis que la production a orchestré une fête qui tourne au cauchemar. On se demande même si ce n'est pas allé un peu trop loin, si on en juge par la réaction de Jacob Moisan, qui semble complètement traumatisé à la fin de la journée... N'ayez crainte, aucun participant n'a été officiellement interné après ce jeu de fou, qui nous donne des moments absolument délirants à l'écran.