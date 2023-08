Jean-Thomas Jobin sera juge dans le premier épisode d'OD Dans l'Ouest

OD Dans l'Ouest a dévoilé ce lundi une nouvelle bande-annonce qui nous en apprend plus sur le déroulement des deux premiers épisodes.

D'abord, le 12 septembre prochain, on assistera à un épisode spécial appelé « L'Ultime Audition ». On découvrira alors l'identité des nouveaux célibataires en compagnie de l'animateur et de quatre juges invités, soit Jean-Thomas Jobin et Varda Étienne de Big Brother Célébrités, Julie d'OD chez nous et l'humoriste Matthieu Pepper.

Puis, le 19 septembre à 18 h 30, nous assisterons au grand tapis rouge. Jay Du Temple nous promet qu'il s'agira « du plus surprenant qu'il n'a jamais animé ». C'est à ne pas manquer!

Voyez des images du premier épisode ci-dessous.