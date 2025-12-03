Jean-Sébastien nous parle de ce qu'il a trouvé le plus difficile dans son aventure Masterchef Québec

Le sympathique Jean-Sébastien a quitté l'aventure Masterchef Québec lundi.

Nous avons eu la chance de lui parler de sa blessure au dos (lisez le tout ici) et de ce qu'il a trouvé le plus difficile dans cette expérience hors de l'ordinaire.

« Concilier mon travail et l'expérience Masterchef, ça a été particulièrement difficile parce qu'on tournait quand même quelques jours par semaine. Après ça, j'essayais de compenser d'autres jours pour travailler. C'est certain que de concilier tout ça sans trop se brûler, ça a été très prenant. Il a fallu que je me discipline vraiment beaucoup pour ne pas me retrouver brûlé trop rapidement, ce que certaines semaines, j'ai très mal réalisé », indique le médecin de famille.

« Sinon, ça a été aussi le contrôle. Je ne pensais pas honnêtement vivre autant de stress », ajoute-t-il. « C'est vraiment venu me chercher dans le sens que je voulais constamment me dépasser et constamment réussir. Je me suis mis beaucoup de pression et, à un moment donné dans l'aventure, j'ai réalisé qu'il y avait plus de pression que de plaisir. C'est quand je me suis mis à avoir vraiment du plaisir et que je me suis laissé aller que j'ai réalisé mes meilleures sauces et que j'ai fait mes meilleurs plats. »

Un aspect très positif de l'aventure, ce sont les amitiés qu'il a créées au fil des semaines. « Je me suis fait des amitiés que je sais qui vont durer vraiment longtemps dans le temps. On va se le dire, plus on vieillit, plus c'est difficile de se faire de nouveaux amis. Je ne pensais pas me faire autant de nouveaux amis rapidement à 42 ans... »

Précisons que Jean-Sébastien et tous les candidats de Masterchef Québec seront de retour en cuisine pour la finale, ce dimanche 7 décembre.