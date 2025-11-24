Masterchef Québec : Jean-Sébastien nous parle de sa chute qui lui a causé des problèmes de dos

Nous avons été étonnés de constater que Jean-Sébastien n'était pas de l'émission de dimanche de Masterchef Québec.

Dès le début de l'émission, les animateurs ont expliqué que sa chute des jours précédents expliquait l'absence du médecin-cuisto chouchou du Québec. Il a bien voulu nous parler de sa mésaventure en entrevue.

« Quand on a eu à faire notre départ pour notre mise en place, préparation de notre plat final, bien je suis parti en flèche, vu qu'on avait juste 10 minutes. Puis, dans le fond, Alex, il avait échappé, préalablement, un petit peu de sauce soya par terre, qui a été ramassée par la production, mais il en restait comme un petit film. J'ai pilé dedans par hasard, mon pied est parti et j'ai revolé dans le plexiglas du lounge », nous raconte-t-il.

« Sur le coup, j'ai eu un petit peu mal, ce qui ne m'a pas dérangé. Je me suis levé, j'ai dit : "non, non, non, je suis correct, je suis correct", mais je sentais que je m'étais étiré un peu. Mais là, plus la journée avançait, plus que j'avais mal. »

Il ajoute : « Puis c'est le soir, en rentrant chez moi, j'ai fait : tabarouette, j'ai mal, pas mal. J'ai pris Advil et Tylenol. Mais, je me suis levé le lendemain, puis j'étais barré. J'avais vraiment de la difficulté à marcher, puis j'ai appelé la production, j'ai dit : "là, je me demande comment je vais faire pour être capable de cuisiner aujourd'hui", puis malheureusement, je n'ai pas pu. »

Le diagnostic est tombé : entorse au dos.

J'ai été quelques jours à avoir quand même assez mal. J'ai consulté un physio, j'ai pris beaucoup de médicaments, j'ai essayé de faire des exercices d'étirement pour essayer de réduire mon temps de convalescence le plus possible.

« Quand je suis revenu sur le plateau, j'avais encore des douleurs. Il a fallu que je prenne beaucoup de médicaments au cours des journées qui ont suivi pour être capable de cuisiner sans trop avoir mal. Puis le corps est bien fait, l'adrénaline, quand ça part, surtout à Masterchef là, c'était comme assez efficace. »

Il enchaîne : « Je me suis quand même poussé, puis quand même je payais, à la fin des journées de tournage, je rentrais à la maison, chez moi, puis j'avais quand même mal, pas mal. »

La production lui a permis de revenir dans la compétition, mais avec un tablier noir. « C'est le prix à payer pour se blesser », indique-t-il. « En fait, je pensais que j'allais être éliminé. Ça m'a brassé pas mal, parce que j'étais comme : "je ne peux pas croire que je pourrais peut-être quitter Masterchef parce que je me suis blessé".

Puis là, la production m'a donné le choix. Ils m'ont dit : "écoute, Jean-Sébastien, tu t'es blessé, tu peux te retirer volontairement, mais t'as la possibilité de revenir la semaine prochaine et de porter ton habillé noir toute la semaine".

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Ça veut dire que même si je gagne un défi qui pourrait permettre de gagner l'immunité, je n'aurai pas l'immunité. Je me rends jusqu'à la ronde finale d'élimination. »

Dans l'émission de ce soir, nous le verrons se déplacer avec difficulté dans la cuisine. « Je ne peux pas courir. D'habitude, on court en flèche pour aller chercher nos ingrédients et notre équipement, mais vraiment, la gang cette année est vraiment extraordinaire. J'ai eu du support de mes collègues d'une manière que je ne m'attendais pas. Ils m'ont aidé à transporter mes choses dans les premières journées, les choses qui étaient plus lourdes. Il y en a même qui marchaient plus lentement pour respecter mon beat, mes capacités physiques. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ils me demandaient constamment si j'avais besoin d'aide pour quelque chose. »

Honnêtement, je suis très reconnaissant du support que j'ai eu de la prod, mais aussi de mes collègues participants.

Rappelons que la finale de Masterchef Québec sera présentée le dimanche 7 décembre prochain. Il faudra suivre les prochains épisodes pour voir si le sympathique Jean-Sébastien se rendra jusque-là!