Jean-Philippe Perras revient sur sa performance à Zénith : « c'était capoté! »

Jeudi dernier, Jean-Philippe Perras a impressionné la galerie en reprenant une chanson de NSYNC à Zénith.

« Zénith, pour tous les gens qui le font, c'est une bénédiction », nous confiait-il récemment. « On peut faire ce qu'on veut. Moi, je voulais faire un boy's band. D'avoir la chance de faire ça avec toute cette équipe-là, avec les danseurs, même si vocalement [j'étais essoufflé]. Les chanteurs de boy's band, ils chantent tout avec des playbacks. Moi, j'ai fait : "non". Je voulais vivre ça et l'assumer. »

Il ajoute : « Parce que Samuel, le chorégraphe, était comme : "On peut enlever des mouvements." Je fais : "Non, non, non, je vais oser. Moi, je veux faire ça pendant que je chante." Je me suis dis : "C'est la dernière fois que tu as la chance de vivre ça. Donne tout!" Ça a été un plaisir fou. Après ça, je suis sorti tellement reconnaissant de cette chance-là d'avoir pu m'amuser avec ce budget-là, avec cette affaire-là, la band et les choristes, c'était capoté! »

Je te jure, moi, dans ma tête, je n'étais pas à Zénith. J'étais au Centre Bell.

« Véro, l'équipe, c'est tellement une équipe fascinante. Je n'arrêtais pas de me dire : "même si tu fausses, on s'en fout, si tu as du fun, le public va avoir du fun", et c'est ça qui s'est passé. »

Pour son prochain numéro, l'acteur nous promet complètement autre chose. « On va aller ailleurs », nous dit-il. « On va dans une chanson francophone, quelque chose de plus chanté. »

Vous pouvez revoir son numéro ci-dessous.

Zénith est diffusé en direct les jeudis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

