Jean-Philippe Dion fait momentanément revivre La vraie nature grâce à Star Académie

Comme Jean-Philippe Dion est très occupé avec Star Académie, il a mis de côté La vraie nature, qui connaissait pourtant un succès impressionnant sur les ondes de TVA.

Voilà qu'on apprend qu'il est retourné à ses anciennes amours cette semaine, alors qu'il a reçu les mères des candidats en danger à son chalet.

« Surprise! La vraie nature s'est transformée en La (petite) vraie nature pour Star Académie », écrit-il en partageant des photos du séjour des mères chez lui. « On a vécu toutes sortes d'émotions… Hâte de vous présenter ça dimanche soir à Star Académie! »

Rappelons que, cette semaine, ce sont Joël, Maxim et Marc-Antoine qui devront chanter lors du variété pour conserver leur place dans la compétition.

Notons que, ce dimanche, toute l’équipe de Star Académie célèbrera la relâche scolaire! Pour l’occasion, Pierre-Yves Roy-Desmarais sera le metteur en scène invité. Sylvain Cossette revisitera ses succès aux côtés des Académiciennes et Académiciens. L’auteur-compositeur-interprète James Bay et ses deux coups de cœur de l’heure, Fredz et Billie du Page (la fille d'une comédienne bien connue), performeront également sur la grande scène du Mels.

Ne manquez pas Star Académie ce dimanche 2 mars à 19 h.

Précisons que Jean-Philippe Dion répondait récemment à notre question : La vraie nature reviendra-t-elle? Réponse ici.