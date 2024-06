Jean-Philippe Dion aurait voulu poser cette question à Céline Dion

Jean-Philippe Dion a été l'élu, le seul francophone choisi par l'équipe de Céline Dion pour s'entretenir avec elle à la veille de la sortie de son documentaire Je suis : Céline Dion.

Comme nous le disions précédemment, l'animateur a fait un travail remarquable auprès de la diva. Au courant de la diffusion de cette rare entrevue sur les ondes de TVA, Jean-Philippe répondait aux questions des téléspectateurs sur ses réseaux sociaux. Sa réponse à l'une des interrogations des fans était particulièrement intéressante.

Lorsqu'une personne lui demande quelle était la seule et unique question qu'il aurait voulu poser à la star, sans aucune contrainte, il répond :

« Je n'ai pas eu de restrictions, à part le temps. J'avais plusieurs sous-questions en tête, mais je voulais pas trop la couper. Par respect. »

J'aurais été curieux de savoir ce qu'aurait fait René, selon elle.

Effectivement, ça aurait été particulièrement fascinant de savoir ce que le manager intransigeant et mari aimant aurait choisi de faire sachant que sa cliente et femme était aussi mal en point, mais on comprend tout à fait qu'il n'avait que 20 minutes avec elle et qu'il ne voulait pas l'interrompre.

Il révèle que ce qui l'a le plus surpris pendant son échange avec elle, c'est « son honnêteté au sujet de sa prise de médicaments et concernant les "défaites" pour annuler des spectacles ».

Rappelons que le documentaire Je suis : Céline Dion sera offert sur Amazon Prime le 25 juin.