Jean-Philippe Dion réalise une formidable entrevue avec Céline Dion

Jean-Philippe Dion a été choisi pour mener la seule entrevue en français avec Céline Dion en lien avec la sortie de son documentaire, I Am : Céline Dion, et il a assuré!

Le futur animateur de Star Académie n'en était pas à sa première rencontre avec la diva, qu'il a, notamment, suivi à travers le monde avec Accès Illimité. Son approche était chaleureuse, ses questions sensibles, lucides et les réponses de la chanteuse, toujours honnêtes. Nous n'étions pas en présence cette fois de la Céline bouffonne et espiègle qu'on a tant vue en entrevues, mais plutôt face à une femme humaine et fragile. Celle qui a caché ses problèmes de santé à la planète pendant 17 ans est désormais rassurée d'avoir maintenant un diagnostic (le SPR) et encourage les gens qui souffrent à ne pas rester dans le noir.

Jean-Philippe a aussi pu s'adresser à la réalisatrice du documentaire, Irene Taylor. Cette dernière mentionne notamment que le film ne s'adresse pas uniquement aux fans de la chanteuse : « C'est plutôt l'histoire de quelqu'un qui s'est heurtée à un très gros obstacle en plein milieu de sa vie. Et l'obstacle n'était pas la maladie, c'était le mensonge. Le mensonge a tellement grossi qu'il est devenu un obstacle infranchissable. »

Chose certaine, cet entretien avec ces deux femmes inspirantes donne envie de voir le documentaire. Je suis : Céline Dion sera offert sur Amazon Prime le 25 juin prochain.

À la toute fin de l'entrevue, Jean-Philippe a demandé à Céline Dion s’il était possible qu'elle revienne sur scène. Sa réponse a certainement soulagé bien des fans : « Pas ça se pourrait, ça va se passer », a-t-elle lancé, déterminée.