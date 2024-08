Jean Michel Leblond réalise un rêve avec ce nouveau projet : « C'est l'accomplissement de toute une vie »

Cet homme semble avoir tous les talents, à commencer par la cuisine, puis maintenant la chanson et l'animation. Voilà pourquoi il n'est pas incongru de retrouver Jean Michel Leblond - qui s'est fait connaître du grand public avec ses participations à Chefs de bois et Sortez-moi d'ici - à la barre de sa toute première émission, une virée culinaire intitulée Chef John Mike, qui va amener le chef aux quatre coins du Québec et aux États-Unis, pour célébrer la vie et ses beautés. Envolées culinaires, rencontres entre complices, découvertes et trouvailles sont au rendez-vous dans ce périple culinaire alliant intensité et amitié. Une incursion dans l'ADN même de l'animateur, qui s'y montre sous son véritable jour.

Quelques jours avant le lancement de l'émission, nous découvrions le premier EP du chanteur, intitulé Good to the Bone, un opus country accrocheur où se côtoient des chansons plus graves et d'autres plus heureuses (dont notre préférée qui peut être écoutée plus bas, « The Devil In Me »). La naissance de cet album découle d'une anecdote que nous raconte le principal intéressé : « Mon show de télé, lorsqu'on l'a tourné l'été passé, Jean-Philippe Dion de Déferlantes a regardé certains épisodes où je jouais de la guitare et il m'a dit "Oh my God, c'est vraiment bon. J'ai une idée, est-ce que ça te tenterait de signer la trame originale de ton show de télé?" J'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit absolument. » Encore une fois, ce jalon dans la carrière du « petit gars de Québec qui a grandi dans les centres équestres », n'est pas surprenant.

Si l'émission a servi de prétexte à la création de ce premier album, l'histoire ne s'arrêtera pas là, puisqu'en enregistrant ces cinq chansons, Jean-Michel Leblond a renoué avec l'une de ses passions, trop longtemps enfouie : « Je te dirais que c'est comme l'accomplissement de toute une vie. Imagine-toi quelqu'un qui est auteur-compositeur à peu près depuis 12-13 ans, qui a composé plusieurs chansons, qui a participé à certains concours quand il était plus jeune, puis après ça, qui a délaissé ce côté-là de la musique pendant quasiment 10-15 ans. Puis là, il revient avec une maturité complètement différente, un bagage de vie, puis finalement, il reprend ça. Il y a tellement de choses à dire. J'ai l'impression que je réécoute mes chansons, puis ça me rappelle énormément de souvenirs. Je l'ai écrit avec mon coeur, puis avec tout le bagage que j'avais derrière moi. Je te dirais que c'est littéralement devenu une drogue. Là, on dirait que je ne suis plus capable d'arrêter. » Le chanteur a donc toutes les intentions de poursuivre dans cette voie et entend offrir bientôt des spectacles avec son matériel. Sky is the Limit, si l'on se fie à l'artiste, qui rêverait de voyager avec sa musique, même s'il ne délaisse pas pour autant sa vocation en cuisine.

