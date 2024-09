Jean-Luc Mongrain fait de touchantes révélations sur sa conjointe

Ce samedi, Jean-Luc Mongrain était de passage sur le plateau du talk-show Pour une fois, cette émission au concept unique, où les invités sont en fait ceux qui posent les questions à la tête d'affiche de la soirée.

Se faisant plus rare à la télé ces dernières années, nous étions curieux à l'idée de découvrir les confidences de l'ex-animateur de Mongrain de sel. S'il se fait généralement discret sur sa vie privée, Jean-Luc a toutefois accepté de se livrer à Luc Senay sur une parcelle de sa vie plus sombre, survenue il y a une trentaine d'années de cela.

C'est que peu de temps après avoir uni sa vie à celle de sa conjointe Lynda, celle-ci reçut un diagnostic de cancer. Naviguant dans l'inconnu avec une épouse alors terrassée par la maladie, le vulgarisateur s'est fermement tenu à ses côtés, la soutenant de façon indéfectible. Il confie :

« Être capable d'aimer quelqu'un, c'est être capable de s'oublier. Et sans aller chercher nécessairement sa propre satisfaction. Moi je crois à ça, le partage. Parce qu'il y a une valeur ajoutée à être avec quelqu'un d'autre, à mon sens. Il faut trouver, il faut y travailler, ce n'est pas magique. Il y a une richesse, très certainement! [...] Quand ton épouse que tu viens de rencontrer a 35 ans, et qu'elle prend un cancer dont tu ne sais pas l'issue et que les médecins s'interrogent à ce que c'est, et qu'elle est un an de temps sans manger [...], que tu es en radiothérapie et que tu ne sais jamais comment ça va finir, que tu es une famille reconstituée et que toi tu as un petit gars, elle a une petite fille et on vit ensemble tous les 4.

Il n'y a pas de vue. Tu attends que les choses se produisent et que tu pries pour que ça marche. Ça a marché, on est 35 ans plus tard, elle a absolument rien, il n'y a pas eu de récidive, rien. J'ai découvert une autre femme. J'ai découvert ce qu'elle était et que je n'ai pas soupçonné une force hallucinante, un goût de vivre, mais par amour, pas pour elle, survivre. »

C'était assurément très touchant de voir un homme aussi influent et ferme dans ses convictions afficher une parcelle plus douce de sa personnalité, témoignant de tout l'amour qui l'habite.

On ne parle que trop peu de Pour une fois, ce talk-show unique qui sait à tout coup soutirer de belles confidences aux artistes connus. La semaine prochaine, ce sera d'ailleurs à Véronique Cloutier de répondre aux questions des différents invités qui débarqueront sur le plateau.

Le talk-show Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.