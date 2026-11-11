Je te tiens : Un thriller érotique fascinant signé Simon Boulerice

Après son formidable Chouchou, Simon Boulerice fait équipe avec Marie-Ève Bourassa pour nous offrir une nouvelle fiction captivante, le thriller psychologique et érotique Je te tiens, dont les premiers épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur Crave. Voilà une série qui s'éloigne des sentiers battus et qui nous envoûte dès les premières minutes.

On y fait la rencontre de Raphaëlle, une jeune préposée aux bénéficiaires et proche aidante, qui tombe sous le charme de Mathias, petit-fils d'un de ses patients, et Macha, son amoureuse, une jeune femme libre qui fait de l’assistance sexuelle. Une obsession réciproque s'installe tranquillement entre le couple et celle qu'ils invitent à cohabiter, malgré le mystère qui l'enveloppe. Déterminée à les faire succomber et insidieuse dans son approche, Raphaëlle s'immiscera dans chaque parcelle de la vie du couple, jusqu'à prendre le contrôle complet de leur vie.

Avec cette nouvelle proposition, les auteurs Simon Boulerice et Marie-Ève Bourassa s'efforcent d'une part de décloisonner la sexualité à l'écran, en abordant certains sujets tabous comme l'assistance sexuelle et la prostitution, dans une approche dénuée de jugement. Ce faisant, les téléspectateurs découvriront une fiction où les scènes intimes abondent, sans pour autant être superflues. D'autre part, les scénaristes sont arrivés à construire une intrigue à la fois sulfureuse et inquiétante, où l'on épie avec fascination chaque mouvement du personnage de Raphaëlle, qui jette son dévolu et impose son ascendant sur ses « victimes », avec grâce et fausse naïveté. L'exercice, très réussi, est surplombé d'une réalisation luxueuse et incandescente de Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault, qui tirent profit autant du magnétisme des trois têtes d'affiche que des lieux dans lesquels on les retrouve; un loft spectaculaire, voire baroque, dont on maximise l'aspect feutré et une salle de gym où tous les désirs s'animent et sont permis. Le résultat ne ressemble à rien de ce qu'on a connu au Québec.

Devant la caméra, Antoine Pilon, Juliette Gariépy et Amaryllis Tremblay attirent tous les regards, en décuplant la tension à l'écran, autant dans des scènes sensuelles que dans la manière unique d'interagir de leurs protagonistes. Les talentueux comédiens, qui ont travaillé avec une coordonnatrice d'intimité tout au long du tournage, arrivent à maintenir cette atmosphère brûlante, au sein de laquelle se développe le danger. À leurs côtés, plusieurs artistes endossent des contre-emplois, qu'on pense à Gaston Lepage qui offre une performance magnifique et touchante dans la peau d'un grand-père en perte d'autonomie. Même chose pour Sam-Éloi Girard qui est bouleversant en jeune homme, atteint d'un cancer, qui souhaite vivre sa première relation sexuelle. Kathleen Fortin, Etienne Lou, Marc Beaupré, Noémie Godin-Vigneau, Pierre Verville, Ellen David, Alexandre Vallerand, Brigitte Poupart, Yanic Truesdale, Nathalie Coupal, Simon Boulerice, Aladeen Tawfeek et Elisabeth Chouvalidzé complètent la distribution avec brio. (Le texte se poursuit plus bas)