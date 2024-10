Vendredi dernier, le plateau de Ça finit bien la semaine accueillait deux personnalités mythiques qui ont façonné le Québec, chacun à leur façon : Janette Bertrand et Yvon Deschamps.

Si ce dernier possède toujours son ton irrévérencieux et sa vivacité d'esprit, n'hésitant pas à napper d'humour ses réponses lors de l'entretien, Yvon a également abordé avec candeur la vieillesse et, plus sérieusement, ses angoisses antérieures face à la mort. Bien qu'à 89 ans, son rapport à ce funeste passage obligé a changé, il confie :

« Quand j'ai réalisé que j'allais mourir un jour, je ne l'ai pas pris. J'ai pas aimé ça, du tout! J'avais 7 ans, à peu près. J'ai fait des crises d'angoisse toute ma vie. Toute ma vie! Tout à coup, je vivais ma mort. Pas la peur de mourir un jour, mais je vivais ma mort. C'est quelque chose! Régulièrement. À mesure que ça approche, c'est moins épeurant, mettons! Mettons que ça devient normal! Mais il y a un bout dans notre vie, je ne sais pas, vers 13-14 ans, 15 ans, je pensais être éternel! Je me disais : "Ils vont trouver quelque chose. Non, moi je ne mourrai pas, mais les autres vont mourir. Mais pas moi!" ou "ceux avant nous vont mourir, mais pas nous, maintenant! Ils vont trouver, etc., etc." Moi, je me tanne vite de pas mal tout... Sauf Judi! Imagine-toi si on ne mourrait pas! Oh boy! »

On apprécie la lucidité d'Yvon sur ce sujet encore tabou pour plusieurs, jeunes et moins jeunes, bien qu'il constitue malgré tout une source intarissable de craintes. On lui souhaite encore plusieurs années de santé aux côtés de sa chère Judi Richards!

En outre, quand Julie Bélanger a interrogé le principal intéressé à propos d'un éventuel retour sur scène, Yvon s'est montré évasif, mais a admis qu'il aimerait beaucoup, pour souligner sa neuvième décennie de vie, parcourir les salles du Québec avec un concept novateur, qu'il intitulerait « 90 ans en 90 minutes ». Bien que le projet soit encore au stade de rêve, il faut avouer que notre curiosité est piquée au vif!

D'un projet à l'autre, signe que la popularité du grand homme de l'humour est toujours aussi reluisante, le spectacle reprenant son œuvre dans un ton humoristique et musical, Yvon Deschamps raconte La Shop, a récemment franchi la barre symbolique des 25 000 billets vendus. Désormais certifié billet d'argent, l'hommage poursuit ses représentations jusqu'en novembre 2025. On vous invite d'ailleurs à découvrir notre critique de l'événement dans cet article.

L'émission Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.