« Je me sens davantage moi » : Sophie Thibault se confie avec sincérité sur sa retraite

Ce samedi, c'était au tour de l'ex-cheffe d'antenne et journaliste Sophie Thibault de se prêter au jeu de Pour une fois. D'emblée, celle-ci s'est dite plus habile à poser les questions qu'à être celle au coeur de l'attention. Néanmoins, celle-ci s'est avérée une excellente invitée, alors que quatre personnalités connues avaient été mandatées pour l'occasion.

De ce nombre figurait Véronique Hivon, qui a opté pour une entrevue portant davantage sur l'après-carrière de Sophie, elle qui met plus que jamais de l'avant sa carrière de photographe. L'ancienne députée de l'Assemblée nationale la questionne alors sur le moment de transition qu'elle a vécue, après des décennies de carrière sous l'oeil du public. Comment entrevoit-elle cette nouvelle expérience de vie?

« 10-90. 90 bonheur total, puis il y a... À ma grande surprise, ce n'est pas une si grande transition. Sans doute parce que je me préparais dans ma tête depuis un bon moment. Et c'est l'idéal au fond, si vous songez à la retraite ou si vous voulez ralentir un peu, l'idée c'est d'avoir une passion à côté. Alors cette passion-là pour moi, en tout cas, c'était la photographie. Ça a un peu rééquilibré les choses. Ça a fait en sorte qu'au lieu d'avoir le sentiment que je me jetais dans le vide, j'avais comme une autre passion. »

Elle poursuit :

« Il y a un rééquilibrage qui a été comme très rapide et très vite qui a été après le dernier bulletin qui était le 19 juin. J'étais au Costa Rica une semaine après. Ça a enclenché rapidement. »

Véronique lui demande ensuite s'il a été difficile de se redécouvrir, après une vie marquée par les caméras et l'attention constante du public. Sophie

« Je suis double. Je suis bien là-dedans, avec mon costume de cheffe d'antenne, dans un métier qui est très traditionaliste, sérieux avec les codes qu'on connaît. Mais je suis aussi très bien en salopette, dans l'eau jusqu'ici avec casquette sur la tête. Je me sens davantage moi dans le fond du lac! En tout cas maintenant. Ce qui aide un peu, l'atmosphère chaotique [...] il y a beaucoup d'éléments perturbateurs, un peu traumatisants, angoissants pour tout le monde. Y compris pour nous. Je veux dire quand on est en information continue comme ça, du matin au soir, c'est sans arrêt. [...] On a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça, c'est dur. »

Véronique termine ensuite sa lancée en soumettant une demande bien précise à Sophie : qu'elle puisse continuer de rendre service à la communauté. Ce que nous espérons aussi!

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.