« Je démissionne » : Le choix déchirant de Mel Charlot à Révolution

Maintenant que les auditions sont terminées, hier soir débutaient les face-à-face de Révolution, étape où s’affrontent deux participants (ou groupes) dans un combat dansant où ils performent en alternance deux numéros de 40 secondes.

La dernière bataille présentait les danseurs Catherine et Laurent, au style indescriptible, contre Madini, qui avait marqué les experts malgré qu’il ait oublié sa révolution lors de l’audition.

Après une prestation solide des deux côtés, le duo avec sa créativité exceptionnelle et le soliste avec son rythme déchaîné, les juges ont débattu.

« Je démissionne », crie à la blague Mel Charlot à la caméra, incapable de prendre une décision. « Catherine et Laurent, ce soir, j’ai appris à vous connaître encore plus. »

« Catherine et Laurent, il y a beaucoup de travail et de recherche derrière ce que vous faites. Ça ne ressemble à personne d’autre. », a renchéri Lydia Bouchard. Elle a continué en disant : « Madini, dans cette compétition, tu es ton seul concurrent. »

Jean-Marc Généreux s’est dit nourri de la musicalité de Madini. Quant au duo, il a confirmé qu’il a pris de grands risques et qu’il n’en a pas été déçu. Il a tout de même tranché en votant pour Madini et sa justesse. Les deux autres maîtres ont suivi.

Pendant que Lydia et Jean-Marc s’avançaient pour donner leurs derniers commentaires, Mel est restée de glace. C’est au moment où les perdants s’apprêtaient à quitter la scène qu’elle a appuyé sur son bouton de sauvetage, ne se voyant pas laisser partir le couple à l’inventivité mouvante et aux figures uniques.

« Il y a quelque chose en vous que je vois. J’arrive même pas à le décrire encore, mais quelque chose m’a dit : “Tu peux pas les laisser passer”.

« Quel beau scénario ! » s’est exclamée Sarah-Jeanne Labrosse, en coulisses.

Les autres face-à-face de la soirée opposaient le groupe Empire à LTC, les duos de jeunes Sandrine et Robin à Florence et Raphaël, suivi des Yambo contre Kyk et Yaz, d’Ophélie contre Malika et de Jasmyn et Volodymyr contre Andrey et Sophia.

Écoutez Révolution, tous les dimanches à 19 h 30 à TVA.