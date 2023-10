Le choix des danseurs de la 5e saison de Révolution est complété

Dimanche soir, le cinquième épisode de Révolution concluait la ronde d’auditions et exposait le ballotage, processus qui permettrait de sélectionner les candidats qui poursuivront leur combat dans la plus grande compétition de danse télévisuelle au pays.

L’approche artistique, la technique et la justesse, l’originalité, l’interprétation… de nombreux critères sont évalués avec précision par les trois maîtres, Mel Charlot, Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux.

Parmi les moments forts, Yambo se sont présentés sur scène de nouveau, un duo de frères qui s’était rendu en face à face à la saison deux et avait fait beaucoup réagir. Après avoir livré un numéro émouvant sur la chanson Papaoutai de Stromae, Yambo a été envoyé en ballotage avec la demande des juges de prendre davantage d’espace, l’un des commentaires qui leur avaient coûté leur aventure la dernière fois. Que de rebondissements, les deux frères ont immédiatement appliqué ce conseil de « danser plus gros » dans leur prestation de 45 secondes et se sont taillé leur place dans la suite de Révolution !

Rappelons que ce ne sont que trois places qui restaient pour les huit danseurs s’étant mérité deux votes.

La délibération s’est avérée féroce parmi les juges, qui ne semblaient pas partager leurs coups de cœur respectifs, l’un favorisant la technique, l’autre favorisant les choix artistiques. La décision a statué et ils ont offert un siège à Malika Picard, qui a dansé sur une chanson d’Edith Piaf ainsi qu’au groupe féminin Empire, dont la Révolution créait une image mouvante, avec leurs corps en chaîne.

Rappelons-nous avoir eu droit à une solidarité impressionnante de la part des danseurs en coulisse tout au long des auditions. Reste à voir si leur camaraderie exemplaire se maintiendra au fil des étapes.

À la fin de l’épisode, tous les danseurs sélectionnés se sont réunis sur scène et après avoir été félicités, ils se sont fait remémorer que c’est l’un d’entre eux qui sera couronné gagnant de cette compétition et qui repartira avec le grand prix de 100 000 $.

Les face-à-face commencent la semaine prochaine.

Branchez-vous sur les ondes de TVA et TVA + pour écouter Révolution. Tous les dimanches, à 19 h 30.