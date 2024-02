Jay du Temple se lance dans une quête ambitieuse

Suivant près de deux ans d'absence, Jay du Temple reprend officiellement la barre de son balado, Jay Du Temple Discute. Dans ce retour, il explique qu'il avait préféré mettre le projet en suspens pour se concentrer à l'animation d'Occupation Double, puis à l'écriture de son second one-man-show. Le spectacle né de cette focalisation s'intitule Fin, et sa tournée débutée en 2023 se poursuit jusqu'en avril prochain. Dorénavant, l'humoriste a du temps devant lui et a estimé que le moment était bien choisi pour reprendre son micro.

Bien que le concept reste, il affirme se donner plus de liberté qu'il ne le faisait auparavant, notamment en incluant des sujets qu’il aborde en solo, en plus des discussions avec invités.

Simultanément, Jay Du Temple procède à une autre grande annonce : celle d'une tournée canadienne. Alerte au divulgâcheur : ce ne sera pas une mince affaire.

Il était déjà animé de cette curiosité d'exporter son travail à l'extérieur de la province, mais plusieurs enjeux s'imposaient comme la logistique, mais aussi de nombreuses remises en question. Le moment ne semblait jamais propice à organiser une telle chorégraphie, mais il se demandait comment il pourrait clôturer sa deuxième tournée de façon stimulante.

C'est en écoutant un balado en s'entraînant pour son premier triathlon de haut calibre, l'an dernier, qu'il a eu sa grande révélation. Souvenons-nous que Jay avait partagé des images de son premier Iron Man, il y a quelques mois, fier sourire aux lèvres. Ce jour-là, il s’est vu frappé par l’idée de traverser le Canada à la course et à vélo. La cerise sur le gâteau? Il se produirait du même coup en spectacle, partout au pays. Quelle ingénieuse démarche d'allier ses passions personnelles à ses ambitions de carrière! À l'écouter parler, lui qui valorise l'apprentissage par le défi et l'inconfort, on comprend tout de suite que cette idée folle est pour l’animateur une décision intuitive et tout à fait alignée.

Après réflexion et discussions avec divers professionnels, l'itinéraire s'est façonné et s'est concrétisé. Finalement, il quittera Montréal en direction des Îles-de-la-Madeleine, puis s'envolera à l'Ouest et repartira de Vancouver pour revenir à la maison. Au travers de tout ça, il s'arrêtera dans une quinzaine de villes pour y présenter son humour, dont Témiscouata, Frédéricton, Calgary, Saskatoon et Régina. À noter que ses textes ne seront pas traduits et qu'il vise ainsi les communautés francophones du pays. Voyez la liste complète ici. C'est à la course à pied qu'il décollera de chacune des destinations, pour poursuivre à vélo. Il s'offrira une journée de pause avant chaque représentation et sera accompagné d'une équipe pour réaliser le tout en pleine sécurité.

Jay Du Temple souhaitait que son projet profite à quelque chose de plus grand que lui et qu'il associe intrinsèquement sa pratique du sport à une échappatoire, il a donc choisi de soutenir la cause de la santé mentale. Son choix s'est arrêté sur la fondation Douglas, un centre de recherche complémentaire aux établissements médicaux du même nom. Ce n'est pas encore officiel, mais il aimerait d'ailleurs faire de l'institut Douglas à Verdun son point de départ.

Son second épisode de balado nous donne plus de détails concernant son expérience d'IronMan. Voyez l'épisode sur YouTube ou écoutez-le sur votre plateforme favorite.