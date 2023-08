Jay du Temple vient de terminer un énorme défi qu'il s'était lancé

Affichant fièrement le numéro 999, l'humoriste vient de publier des photos et des vidéos de lui qui complète son premier Iron Man au Mont-Tremblant. Tout un défi!

Maintenant que son mandat d'animation pour Occupation Double est terminé, Jay Du Temple a enfin un peu plus de temps pour ses passions personnelles.

L'artiste s'est fait plutôt discret cet été, alors que sa dernière publication datait du 12 juin, bénéficiant d'une pause bien méritée pour la saison estivale. On imagine qu'il en a profité pour faire quelques longueurs et enfiler ses souliers de course, comme un défi comme celui qu'il vient de réaliser demande énormément de préparation.

Sa tournée d'humour reprendra en force dès le 7 septembre, avec un spectacle au Théâtre l'Étoile à Brossard.