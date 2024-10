Janette Bertrand se fait surprendre par sa petite-fille à Ça finit bien la semaine

Elle est d'ailleurs l'inspiration derrière Janette, une pièce de théâtre qui sera présentée chez Duceppe l'an prochain, et qui retrace le parcours de la grande dame québécoise à différentes étapes de sa vie. Si la nonagénaire a l'habitude de nous surprendre, l'inverse s'est plutôt produit en studio, alors que l'équipe du populaire talk-show a fait entrer sur le plateau Zoé Lajeunesse-Guy ( voir sa photo ici ), la petite-fille de Janette.

Son nouveau projet en date? Le lancement prochain du livre « 100 ans d'amour : Réflexions sur la vieillesse », qui vise à redorer l'estime de soi aux femmes et aux hommes qui ont peur de vieillir. Car selon ses dires : « Si t'es pas vieux, t'es mort! T'es mort, si t'es pas vieux! Alors, vieillir, il y a une justice : tout le monde va vieillir. »

Ce vendredi, le plateau de Ça finit bien la semaine était visité par deux véritables légendes de la culture d'ici : Yvon Deschamps et Janette Bertrand . Cette dernière, qui aura 100 ans le printemps prochain, multiplie les apparitions télévisées ces derniers mois, elle qui a toujours milles idées sur le feu.

Julie Bélanger lui demande ensuite ce que ça fait d'avoir Janette Bertrand comme grand-maman, ce qui n'est pas anodin, que plusieurs considèrent comme la « grand-mère de tous les Québécois ». Elle confie :

« C'est pas plate! J'ai l'impression de toujours me coucher moins niaiseuse. (...) J'ai réalisé quand on allait magasiner chez Simons, il y a du monde qui s'arrêtait, qui la reconnaissait : "Merci pour tout ce que vous avez fait". Tu fais : "Ah, ouin ok il y a eu de l'impact! Les gens sont touchés, ils ont envie de converser avec elle." Mais c'est sûr que pour moi, c'est ma mamie! Moi j'ai de la misère, même l'appeler Janette, c'est bizarre! C'est pas Janette, c'est mamie! »

Une belle relation unit les deux femmes, et c'était très touchant de les voir ensemble!

