James Blunt n'en revient tout simplement pas de l'effet En direct de l'univers

Samedi dernier, Dominic Paquet était sur la chaise de l'invité à En direct de l'univers. Fidèles à leur habitude, France Beaudoin et son équipe lui avaient concocté une soirée extraordinaire, ponctuée de nombreuses surprises.

Parmi celles-ci, il y en avait une de taille. En effet, le chanteur britannique James Blunt arrivait de Londres pour venir interpréter sa chanson « Monsters », un titre franchement touchant dans lequel on assiste à une conversation père-fils. Un moment de grâce que vous pouvez d'ailleurs revoir ci-dessous.

Dominic Paquet a avoué relier cette chanson à sa propre histoire avec son père.

Évidemment, l'émotion était à son paroxysme lorsque l'invité a découvert l'identité de celui qui avait fait des milliers de kilomètres en avion pour le surprendre.

Quelques jours après les événements, force est d'admettre que l'effet En direct de l'univers est majeur, puisque trois chansons de James Blunt ont refait surface dans le top 100 au Canada, soit « Monsters », « Beside You » et « You're Beautiful ».

Ce regain de popularité n'a pas manqué d'attirer l'attention et de surprendre le principal intéressé, qui a commenté sur ses réseaux sociaux en disant :

Hey Canada - you feeling ok?

«Hey Canada - tu te sens bien? », lance le chanteur, épaté.

Il n'y a pas à dire, même après sa diffusion, cette émission coup de coeur fait des merveilles.

Cet effet En direct de l'univers n'est pas le premier à se produire. On avait vu la même chose avec « Il est où le bonheur » de Christophe Maé, de même qu'avec la star montante du country Dave Fenley.

La situation fait énormément jaser au Québec, assez pour la comédienne et animatrice Karine Vanasse y aille de cette déclaration : « Voilà. Adisq 2024, France Beaudoin et son équipe à la barre svp !! »

À cela, nous ajoutons ceci : OH QUE OUI!

👉 Sachez que, exceptionnellement, l’émission de samedi dernier est disponible en reprise sur ICI Tou.tv et sur le site de Radio-Canada via le Linktr.ee/EnDirectDeLunivers