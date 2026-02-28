« J'ai peur! » : Jason Roy Léveillée se confie sur l'animation du Gala des Prix Gémeaux

Ce vendredi, le comédien Jason Roy Léveillée était de passage au talk-show Ça finit bien la semaine, où ce dernier en a profité pour aborder l'imposant mandat d'animation qui l'attend cet automne : l'animation du Gala des 41es Prix Gémeaux. Il s'agira d'une première expérience d'animation pour le jeune papa.

Les animateurs du rendez-vous hebdomadaire, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner ce fait, ce qui a bien fait réagir le principal intéressé. Il déclare :

« J'étais flabbergasté comme on dit! Effectivement, j'ai jamais animé, ça va être une première pour moi. Vraiment un beau défi. Non mais pour vrai, on dirait que je n'en reviens pas encore. J'arrive pas, on dirait, à comprendre ce qui se passe. C'est vraiment un privilège pour moi, c'est une belle opportunité. C'est sûr qu'il y a l'enfant en moi qui est comme excité, j'ai hâte de créer, parce qu'ils me font confiance en plus, ils veulent que je crée avec eux, la mise en scène, les idées, tout ça. Ça, je l'apprécie beaucoup. Mais il y a l'adulte en moi qui, évidemment, j'ai peur, je ne veux pas me planter devant toute l'industrie! »

Anctil, qui a annoncé cette semaine son retour sur scène (les détails ici), souligne ensuite que les précédentes éditions du gala ont été assurées par des animateurs de métier, tels Pierre-Yves Lord, Véronique Cloutier ou encore Jean-Philippe Wauthier. Ce à quoi Jason rétorque :

« Je suis quelqu'un qui adore l'adrénaline de prime abord. Que ce soit dans les sport, mais j'aime beaucoup être sur scène aussi, en direct, j'ai eu un band, j'ai fait de la comédie musicale, puis tu sais je vais être entouré d'une équipe de feu, autant au niveau de la réalisation, la mise en scène, les scripts-éditeurs, les chorégraphes, tout ça, tout le monde est là, au contenu, c'est du monde d'expérience, qui ont déjà fait des galas. Le but, c'est de rassembler, m'amuser. Si j'ai du fun, je pense que les gens vont embarquer aussi. Puis, après, il arrivera ben ce qui arrivera! »

Jason Roy Léveillée relèvera ce beau défi le 13 septembre prochain. D'ici là, nous pouvons le suivre chaque semaine dans Dumas, alors qu'il incarne Anthony Dumas dans la série de Luc Dionne, les mardis à 20 h sur ICI Télé.

Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h sur les ondes de TVA.