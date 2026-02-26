Jean-Michel Anctil s'offre un beau cadeau pour ses 60 ans

Le 22 novembre prochain, Jean-Michel Anctil franchira le cap de ses 60 ans et il a trouvé la meilleure façon de célébrer ce jalon important de sa vie avec le public.

En effet, à partir de la fin août, l’humoriste fera son grand retour sur scène avec SURPRISE… C’est ma fête!, une toute nouvelle tournée limitée à 60 représentations exclusives.

Il faut remonter il y a sept ans pour retrouver Jean-Michel sur scène, alors qu'il offrait son spectacle Je4n-Michel Anctil, qu'il présentait comme son chant du signe.

Je n’avais pas envie d’un simple retour. J’avais envie de retrouvailles.

Au programme de ce nouveau et cinquième spectacle solo : beaucoup de matériel inédit, quelques numéros coup de cœur revisités et le retour de personnages phares, tels que Râteau et Priscillia, qui ont marqué toute une génération. Avec l’expérience, la liberté et le regard de ses 60 ans, il abordera la gestion que nous faisons de notre temps, la vie et ses surprises, toujours avec cette signature bien à lui, drôle, humain, touchant. Et parce qu’un 60e anniversaire, ça se fête en grand, chaque représentation verra un ou une artiste mystère le surprendre en plein spectacle! Des invités différents se succéderont sur scène tout au long de la tournée, pour des moments uniques, parfois imprévisibles.

Pour l'occasion l'humoriste s'est entouré d'une équipe de confiance pour l'appuyer dans ce nouveau mandat. Il collabore en ce sens avec Monarque, producteur reconnu pour ses grands succès, tels que Le Dîner de Cons, Les Voisins, Québec-Montréal et La Pièce qui tourne mal. Aussi, il a confié la mise en scène à son ami de longue date, André Robitaille, et s’appuie à l’écriture sur la complicité de Simon Delisle et Sébastien Ouellet.

D'ici là, on retrouve Jean-Michel Anctil dans la série humoristique Passez au salon, les mercredis à 21 h, de même qu'à la barre de l'émission Ça finit bien la semaine avec Julie Bélanger, les vendredis à 19 h à TVA.