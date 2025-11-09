« J'ai déjà emprunté » : Sam Breton se confie sur ses débuts modestes

Ce samedi, Sam Breton était de passage à Pour une fois, pour une édition aussi douce que bienveillante. Un épisode dans lequel l'humoriste est notamment revenu sur ses débuts plus modestes.

Alors qu'Anouk Meunier s'entretenait avec Sam quant à son parcours sous les feux de la rampe et sa générosité envers ceux qu'il apprécie, celui-ci a révélé qu'il avait connu une période plus creuse sur le plan financier.

« Parce que j'ai déjà été là aussi, j'ai déjà été, j'ai déjà vendu des trucs. Moi, à l'école de l'humour, les bonnes vieilles histoires classiques, checker les spéciaux sur les pizzas congelées et manger un dessert avec une cuillère de beurre de peanut, tu es comme "ça va être ça". Mais je me suis dit si un jour ça change, je vais redonner, c'est sûr. [...] À l'inverse, par contre, j'ai déjà emprunté de l'argent, j'ai déjà vendu du stock pour me faire de l'argent, pour payer. »

Il enchaîne :

« J'avais fait le concours à Val-Dor, un festival d'humour, j'avais gagné une petite pépite d'or. Ils donnent ça. À un moment donné, je suis allé la panner, en bon Québécois. À ce moment-là, ça dépendant du taux, ça valait 1200 $. [...] Ça me permettait de payer mon loyer à ce moment-là. »

Au cours de la même entrevue, l'humoriste de 35 ans s'est également ouvert sur la fin abrupte de sa précédente tournée, et de la pause pour épuisement professionnel qui s'en est suivie. Nous sommes néanmoins plus que comblés, à l'instar de ses fans, de le retrouver en pleine forme!

Celui-ci présentera d'ailleurs dès la semaine prochaine la première médiatique de son nouveau spectacle solo « Galé-Aller », qui s'annonce encore plus intimiste que le précédent. Il est possible d'acheter des billets ici.

