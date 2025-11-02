Chantal Machabée fait une confession sur sa situation amoureuse

Ce samedi, c'est Chantal Machabée qui avait le bonheur d'être interviewée sur le plateau de Pour une fois. Pour ce faire, 4 personnalités connues se sont assises devant elle, à tour de rôle, pour l'interroger sur diverses facettes de sa vie.

En début d'émission, l'animatrice et journaliste sportive Élizabeth Rancourt s'est entretenue avec la vice-présidente des communications des Canadiens de Montréal au sujet de sa situation amoureuse. La principale intéressée affirme :

« Je vois du monde, mais je ne rencontre pas. Tu sais, je n'ai pas de date, j'ai pas de... Non, il y a rien. C'est la flatline, d'abord parce que je travaille beaucoup. J'ai en moyenne deux congés par mois. C'est un dimanche, puis je suis tellement fatiguée. Parce que je travaille à tous les matchs, tous les entraînements. C'est en moyenne 90 matchs par année, en plus de tous les entraînements. Et une journée au Centre Bell, une journée de match, c'est 17 heures. Fait que je pars à 5 h 30 le matin, et je reviens vers 1 h, 1 h 30 le lendemain matin. Il y a pas un gars qui endurerait ça. Tu sais, moi, samedi soir, j'en ai aucun samedi soir! "On va au cinéma, on va souper?" On n'a aucun samedi soir. Puis là, si j'ai congé ce dimanche-là du mois... Non, non, je vais pas bruncher, chef, laisse-moi dormir, je ne suis plus capable! »

Une véritable vocation, pour ainsi dire! Un peu plus tard, Chantal s'est ouverte sur sa relation avec ses deux fils, et la façon dont elle a su concilier le travail et sa famille, malgré son emploi du temps digne d'une première ministre.

« Je n'avais pas de vie sociale! Fait que tu coupes, tu dois couper. T'a pas le choix. Ma priorité c'était mes enfants. Ensuite, c'était la carrière. Donc quand j'arrivais à la maison, j'avais les moyens de me payer une femme de ménage, fait que quand j'arrivais à la maison, je m'occupais des enfants, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'ai commencé le beat du Canadien, donc là vraiment, partir sur la route, les gars avaient 14 et 15. »

On apprécie grandement la franchise de Chantal, qui fait écho à son dévouement pour son évidente et vive passion du hockey. Nous lui souhaitons longue vie à ce chapitre chez les Canadiens!

Mentionnons au passage que nous avons récemment appris l'identité de quelques invités qui se prêteront au jeu de Pour une fois cet hiver. Découvrez le tout ici.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.