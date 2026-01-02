Jade de Tentations au soleil parle d'un commentaire mesquin reçu sur les réseaux sociaux

Les commentaires haineux sur les réseaux sociaux sont malheureusement coutume pour les vedettes de la téléréalité.

Certaines d'entre elles gèrent assez bien les médisances, alors d'autres ont du mal à l'accepter.

Jade, grande gagnante de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil, nous confie vivre assez bien avec les critiques des internautes.

« C'est sûr qu'il y a des commentaires comme quoi j'ai l'air d'être fake, mon visage, tout ça, mais moi, ça me fait tellement rire ces commentaires-là. Je suis vraiment la dernière personne que ça va atteindre. J'aime même ça aller lire ces commentaires-là parce que ça me fait vraiment rire. »

Elle ajoute : « Le seul commentaire qui m'a déplu, c'est concernant l'extrait où est-ce que je dis que je suis une salope, puis qu'on me répond que mes parents ne doivent vraiment pas être fiers de moi et tout ça, ça me fait plus mal quand on commence à intégrer les membres de ma famille, mais sinon, par rapport à mon physique ou ma personnalité, ça me dérange pas du tout. »

Son partenaire dans le jeu, Victor, n'a reçu - à sa grande surprise - aucune haine sur les réseaux sociaux. « Je me dis que j'aurais pu, pour toutes les raisons du monde, recevoir des commentaires genre : " il est petit, les filles sont grandes ", on s'entend c'est un peu les normes de la société de nos jours, mais je n'ai rien eu de ça. Le fait que je l'aie assumé à 100% dès le début, on dirait que ça a reviré la situation. Je suis vraiment content. »

Le candidat tient tout de même à passer un message : « Faut pas oublier qu'on est dans un jeu de télé-réalité, qu'on est là deux semaines, et que veux, veux pas, la production essaie de faire des personnages avec les candidats pour créer une histoire. C'est ça qui devient drôle. »

Il précise son idée : « Je vais prendre l'exemple d'Alexandra. Dans l'histoire, c'est la fameuse Tatiana, on la voit super sexualisée, un petit démon, mais en réalité, quand tu lui parles, c'est une femme qui a une tête sur ses épaules et qui avance dans la vie, c'est la maman de deux enfants... »

Même chose au niveau de Raph. Il a l'air du petit tata ou quoi que ce soit, mais finalement, Raph, il a fait un BAC aux États-Unis, c'est un gars super instruit, il est intelligent, il a une tête sur ses épaules, mais il a l'air du gars qui fait des "quick-math" et qui veut faire un petit peu de la marde, mais encore une fois, ça reste un jeu.

« Ce qu'on voit à la télé, c'est juste la pointe de l'iceberg, donc c'est facile à critiquer ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est tous des humains, qu'on a tous des valeurs, qu'on a tous des sentiments, donc il faut quand même faire un petit peu attention à ça. »

