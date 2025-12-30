Les gagnants de la 2e saison de Tentations au soleil sont-ils en couple? Voici la réponse

Lundi, les deux derniers épisodes d'OD Tentations au soleil ont été déposés sur la plateforme Crave.

ATTENTION! SI VOUS N'AVEZ PAS VU LES ÉPISODES 7 ET 8, NOUS VOUS CONSEILLONS DE CESSER VOTRE LECTURE ICI.

Ainsi, nous apprenions que Jade et Victor de L'île de l'amour avaient été sacrés couple gagnant de cette deuxième saison. Ils sont repartis avec 22 000 $ en argent (comme Jennifer avait pris 3 000 $ de la cagnotte lors de son départ).

Si, dans l'émission, on peut les entendre dire qu'ils ont l'intention de mettre cet argent de côté pour un jour s'acheter une propriété ensemble, il semble bien que leur histoire d'amour n'a pas eu la suite qu'ils espéraient.

Dans leurs publications respectives sur les réseaux sociaux - où ils remercient la production et leurs consoeurs et confrères pour l'expérience extraordinaire qu'ils ont vécue -, ils parlent de l'un et l'autre comme des « partenaires ». Ainsi, on s'imaginait bien qu'ils ne formaient pas un couple, mais la chose nous a été confirmée par la principale intéressée.

« Mon retour a été très éprouvant sur le plan personnel (famille, maladie, etc.). Ces aspects ont été ma priorité depuis mon retour de Chypre. Notre parcours dans l’émission a été sincère et rempli de beaux moments. On a beaucoup de respect et d’appréciation l’un pour l’autre et on laisse la vie nous guider pour la suite des choses ✨ », nous dit-elle.

Les deux semblent s'apprécier énormément même s'ils ne s'achèteront peut-être pas de bungalow à Saint-Eustache dans les prochaines semaines...

« Dès le début, on a été alignés, en confiance, et toujours sur la même longueur d’onde. On a formé un duo fort, complice et respectueux », disait Victor dans sa publication, que vous pouvez voir ci-dessous.

On souhaite à ces deux partenaires de jeu des nouveaux défis excitants et beaucoup d'amour - sous toutes ses formes - en 2026!

