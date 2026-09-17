Jacob Whiteduck-Lavoie aborde son expérience dans la série à succès Sterling Point

Croisé sur le tapis rouge du Gala des Gémeaux, où il représentait la série Premier trio, le sympathique comédien Jacob Whiteduck-Lavoie a pu nous parler de son expérience dans la série de l'heure, Sterling Point.

Depuis sa sortie sur Prime Vidéo le 5 août dernier, la série a su faire battre le coeur des téléspectatrices et téléspectateurs, avec son récit initiatique touchant.

On y raconte l'histoire d'Annie Jacobson, une adolescente de 17 ans vivant à New York, dont la vie bascule lorsqu'elle hérite d'une île isolée au Canada. Ella Rubin, Amélie Hoeferle, Daniel Quinn-Toye, Bo Bragason, Keen Ruffalo, Mabel Strachan, Nikko Angelo Hinayo, Jay Duplass, Missi Pyle, Jeffrey Dean Morgan y tiennent également la vedette.

Voyez notre entrevue vidéo avec Jacob Whiteduck-Lavoie dans l'entête ci-dessus.

Bonne nouvelle, une deuxième saison est déjà confirmée et entrera en production dans les prochains mois. Nous avons très hâte de voir où nous mènera cette histoire d'amour entre Annie et Ellis, joué par notre cher Jacob.

Les huit épisodes sont disponibles pour visionnement en rafale sur Prime Vidéo. La série est disponible autant en anglais qu'en français.