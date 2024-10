Isabelle Racicot pose une question à Dany Turcotte que bien des gens auraient voulu lui poser cette semaine

Dany Turcotte a été en tournée de promotion toute la semaine pour la sortie de sa biographie D. Turcotte & fils.

Comme sa visite à Tout le monde en parle a été pour le moins houleuse dimanche dernier (les détails ici), il a dû revenir maintes et maintes fois sur cette histoire en entrevue avec les journalistes.

De passage à l'émission On va se le dire jeudi, Isabelle Racicot, sur le plateau en même temps que lui, lui a posé une question que bien des gens auraient aimé lui poser suite à cette semaine chargée en émotions.

« Quand on lit ton livre, on se rend compte aussi à quel point tu es sensible, à quel point tu as perdu confiance en toi et que tu as été vraiment très heurté par tout ce qui s'est dit. Est-ce que, là, cette semaine, tu revis la même chose? Est-ce que ton cœur a de la peine? », a-t-elle lancé.

Celui-ci a d'abord lancé :

C'est gentil d'avoir de l'empathie, ça fait du bien.

« Oui, j'ai de la peine », ajoute-t-il. « Je pense que tout ce que j'ai écrit dans le livre, ça me fait du bien. Enfin, ça libère ma parole, je peux dire ce que je veux. Ça me fait du bien de l'avoir fait, c'est comme une thérapie. Tout est dans le livre, tout est là.

Je suis un homme qui exprime mal ses émotions, un homme d'une certaine époque aussi, ça vient de nos pères, de nos grands-pères, ça fait que les hommes ont de la misère à s'exprimer, je suis un de ces hommes-là. Et le fait que je l'ai enfin écrit, il me semble qu'on aurait pu avoir un peu plus d'empathie à mon égard. »

À savoir s'il regrette de ne pas avoir averti les personnes concernées de ce qu'il allait dire sur elles dans son livre, il dit ceci : « Non, parce que c'est la première fois d'abord que j'écris une biographie. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je ne sais pas comment procéder. Est-ce qu'il faut appeler tout le monde pour leur dire : je vais dire ça? Donc, je n'ai pas dit à personne qu'est-ce qu'il allait y avoir dans mon livre, je n'ai pas dit à Guy, je n'ai pas dit à l'équipe, puis je n'en avais pas parlé à l'époque non plus, puis là, ça me fait du bien de le faire, je l'ai fait dans ma biographie, et si je ne le fais pas dans mon livre, je vais le faire où? »

L’émission On va se le dire est diffusée du lundi au jeudi à 16 h 30 sur les ondes d'ICI Télé.