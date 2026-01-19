Indice ou coïncidence? Le public remarque un détail étrange dans Big Brother Célébrités

Le public semble tout aussi impliqué dans les twists de Big Brother Célébrités que les joueurs eux-mêmes.

Les téléspectateurs, perspicaces, s'évertuent à trouver des indices dans l'émission.

Le triangle de la robe de Marie-Mai n'a pas que généré des mèmes la semaine dernière, il a aussi intrigué les fans, qui ont imaginé que la forme géométrique pouvait être un indice pour plus tard.

Voilà que, ce dimanche, l'animatrice est apparue avec une robe rouge qui présentait une découpe familière.

« La robe de Marie-Mai a encore un triangle! C'est peut-être rien mais je reste focus!! »

Voyez sa tenue au bas de l'article.

Rappelons que les joueurs cherchent avidement des indices dans la maison. Celui qui semble le plus pertinent reste le plan de la maison sur le mur. Il faudra peut-être être patient, par contre, pour découvrir quelle sera son utilité.

Big Brother Célébrités est présenté les dimanches soirs à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30.