Indéfendable : Sans trace : Quels accusés acquittés en saison 4 feront un retour?

C'est à compter du 20 août prochain que les abonnés d'illico+ pourront découvrir la série dérivée Indéfendable : Sans trace, dans laquelle on fera un bon en arrière pour une histoire se déroulant pendant la quatrième saison de la quotidienne, alors que Maxime était encore en santé.

Dans cette proposition de Pixcom, deux personnes qui avaient été accusées et acquittées en saison 4 feront équipe pour commettre des crimes sordides. Évidemment, nous sommes plusieurs à nous demander de qui il s'agit, la production ayant été très mystérieuse à ce sujet.

Voilà qu'illico+ dévoile aujourd'hui une liste des personnages accusés et acquittés en saison 4, nous permettant de commencer à nous faire une idée. Voyez l'image ci-dessous.

Replaçons d'abord chacun de ces personnages.

Marc Durand (Olivier Lamarche) est un masculiniste qui avait tenu des propos dérangeants en ondes, menant à l'agression d'une femme connue. La Couronne avait été contrainte de demander un arrêt des procédures dans ce procès.

Ian Archambault (Nico Racicot) avait été accusé d'avoir empoisonné deux itinérants. Un homme que tout le monde pensait coupable, mais qui a néanmoins été acquitté.

Paul Beaulac (David Savard) était accusé de meurtre, alors que des morceaux de corps avaient été retrouvés chez ses clients où il oeuvrait comme homme à tout faire. Au final, le coupable n'était pas lui.

Raphaël Parenteau (David Strasbourg) est un policier accusé d'avoir provoqué l’agression de Garry Bédard, un homme qui faisait du leurre de mineure.

Lise Renaud (Frédérike Bédard) avait été accusée d'avoir grièvement blessé un enfant qui venait régulièrement près de sa demeure.

Lesquels de ces choix sont les plus plausibles? D'emblée, on pense évidemment à Ian Archambault (Nico Racicot) puisque ce personnage semblait définitivement coupable. Plus encore, dans la chronologie de la saison 4 d'Indéfendable, son procès était suivi de celui de Farah Dumont (Isabelle Miquelon), une gouvernante accusée du décès du poupon qu'elle gardait, personnage que l'on retrouve justement dans la bande-annonce d'Indéfendable : Sans trace. Coïncidence? Sans doute pas.

Par contre, on nous parle d'un duo de criminels, voire d'un trio puisqu'une femme se joindrait au groupe. Et c'est là que ça se complique. Quel criminel ferait un bon duo avec Ian Archambault? Les téléspectateurs semblent avoir un penchant pour Paul Beaulac, mais rien n'est moins sûr, étant donné que ce personnage ne semblait pas être un grand criminel à la base. Raphaël Parenteau serait une hypothèse plus probable, notamment en raison de la chronologie des épisodes, puisque son intrigue se déroulait dans les semaines précédant celles de Ian Archambault.

Évidemment, il faudra se brancher à illico+ à compter du 20 août pour découvrir si nos intuitions étaient les bonnes. On nous promet des réponses dès les premières minutes du premier épisode. Showbizz.net rencontrera la distribution de la série dérivée le 19 août prochain. Continuez à nous suivre pour plus de détails sur Indéfendable : Sans trace.