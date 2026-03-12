Indéfendable : Qui est le meurtrier de Geneviève?

Depuis le début de la semaine, dans Indéfendable, Léo (Sébastien Delorme) travaille sur le cas de René Ferland (Paul Ahmarani), un maquilleur sur les plateaux de cinéma à Boston accusé d'avoir assassiné l'ex-conjointe de son cousin il y a 18 ans.

Grâce à la généalogie génétique et un croisement d'ADN, les policiers ont réussi à coincer la personne qu'il croit être l'assassin de cette jeune femme étranglée dans sa voiture.

Par contre, comme nous le précisait l'autrice, « cette technique-là a des failles ». Ainsi, il semblerait bien que ce ne soit pas la bonne personne qui se retrouve derrière les barreaux.

Les téléspectateurs, tout comme nous, pensent effectivement que René n'est pas le meurtrier de Geneviève.

De notre côté, nous avons tendance à croire que Denis Ferland (Christian Michaud), l'ancien amoureux de la victime, est le véritable assassin. Voyez sa photo ci-dessous.