Indéfendable : Qui est le meurtrier de Geneviève?

Depuis le début de la semaine, dans Indéfendable, Léo (Sébastien Delorme) travaille sur le cas de René Ferland (Paul Ahmarani), un maquilleur sur les plateaux de cinéma à Boston accusé d'avoir assassiné l'ex-conjointe de son cousin il y a 18 ans.
Grâce à la généalogie génétique et un croisement d'ADN, les policiers ont réussi à coincer la personne qu'il croit être l'assassin de cette jeune femme étranglée dans sa voiture.
Par contre, comme nous le précisait l'autrice, « cette technique-là a des failles ». Ainsi, il semblerait bien que ce ne soit pas la bonne personne qui se retrouve derrière les barreaux.
Les téléspectateurs, tout comme nous, pensent effectivement que René n'est pas le meurtrier de Geneviève.
De notre côté, nous avons tendance à croire que Denis Ferland (Christian Michaud), l'ancien amoureux de la victime, est le véritable assassin. Voyez sa photo ci-dessous.
Le public, lui, penche davantage vers Simon Ferland (Stéphane Breton). Nous avons d'ailleurs appris dans l'épisode de mercredi qu'il avait convaincu René de donner moins d'argent à Geneviève que prévu pour un crime qu'ils ont commis ensemble peu de temps avant sa mort.
- « J’suis pratiquement sûr que c’est Simon Ferland le véritable tueur de Geneviève en plus qu’il a payer une fille pour ce faire un alibis , et avec une possibilité complicité avec René 😬 »
- « Simon Ferland s'est fait un alibi . Il a payé une fille pour mentir. Donc il est probablement complice avec René Ferland. »
- « Simon a inventer un alibi! Je pense que c’est simon lui qui a dit que sa blonde s’est fait avoter le soir du meutre de genevieve! Lui non plus n’est pas clean »
Mentionnons que l'ADN recueilli par les policiers ne vise pas nécessairement une personne en particulier, mais tous les hommes d'une même famille. Ainsi, tant René, Denis, Roger (André Lacoste) et Simon sont des suspects dans cette affaire.
À noter que le procès de René Ferland débutera mercredi prochain.
Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.