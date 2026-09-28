Indéfendable : Quelles seront les séquelles de Maxime? Le public avance une hypothèse

À la toute fin de l'épisode de lundi d'Indéfendable, nous avons pu voir Maxime (Mathieu Baron) pousser un grand souffle après que sa conjointe, Kim (Julie Trépanier), lui a passé la bague doigt dans un grand geste symbolique.

Après quelques semaines dans le coma, est-ce que l'enquêteur privé se réveillera enfin? Il semble, du moins, que ce premier signe de vie soit une bonne nouvelle et un message d'espoir.

Bien que certains téléspectateurs s'imaginent qu'il pourrait aussi être une forme de complication ou même son tout dernier souffle, on pense vraiment le contraire.

Par contre, si Max revient à lui, dans quel état sera-t-il? Aura-t-il des dommages au niveau cérébral et/ou des problèmes physiques? Il pourrait aussi être en pleine forme, sans aucune séquelle, mais, vu la chute qu'il a subie, il serait surprenant qu'il s'en sorte aussi facilement...

On se rappellera que Maxime a subi un « trauma sévère au cerveau » et les séquelles pour ce type de choc sont nombreuses. On parle d'épuisement, de maux de tête, de sensibilité accrue à la lumière et au bruit, de troubles de la mémoire, de difficulté à se concentrer et de ralentissement de la pensée. Il pourrait aussi avoir des changements d'humeur soudains, de l'anxiété et un manque d'inhibition.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes avancent l'hypothèse de l'amnésie, « et retrouvera la mémoire en voyant son enfant », écrit une internaute.

Bien sûr, il faudra être à l'antenne de TVA cette semaine pour en savoir davantage. Nous sommes impatients de découvrir ce qui attend le personnage.

La quotidienne Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.