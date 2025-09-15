Indéfendable : Michel Laperrière très ému par la vague d'amour du public pour son travail

Dans le cadre des 40e Prix Gémeaux, soulignant l'excellence de notre télévision québécoise, plusieurs prix importants avaient malheureusement été relayés dans le gala d'ouverture en après-midi, qui n'était pas diffusé.

Ce faisant, le public n'a pu être témoin de certains moments touchants, des prix remis à des personnalités franchement méritantes.

C'est le cas du comédien Michel Laperrière, dont le travail dans Indéfendable s'est vu récompensé. En incarnant Me Lapointe dans la quotidienne, le comédien a réussi à nous saisir par le coeur.

Croisé sur le tapis rouge en soirée, celui-ci nous disait à ce propos : « C'est un grand honneur, un privilège, parce que c'est un personnage que j'adore, dans lequel je m'investis beaucoup, et puis de savoir que les gens apprécient ce que je fais avec ça, bien voilà! »

L'interprète a coiffé au fil d'arrivée son cher collègue dans Indéfendable, Sébastien Delorme, qui était nommé dans la même catégorie. Il nous dit : « J'étais en concurrence avec, et il l'aurait eu, ça aurait été tout à fait mérité, j'aurais été très content pour lui. »

Quand on gagne un trophée, c'est parce qu'il y a bien du monde autour de nous qui travaille fort pour qu'on livre une performance.

Nous avons profité de l'occasion pour parler avec Michel de la vague d'amour dont il a fait l'objet cette semaine, après plusieurs scènes remarquables et émotives dans Indéfendable : « Ça m'a beaucoup touché », nous lance-t-il, ému.

« Ma blonde m'a montré ça, parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais elle, elle l'est. Elle m'a montré ça, c'était capoté, mais ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup touché sincèrement. Mon Dieu, le monde est bien fin, ils ne sont pas obligés de prendre ce temps-là », indique-t-il.

Je suis content que ça ait bien sorti à l'écran. Après l'avoir fait, je me suis dit "c'était-tu trop?"

Nous pouvons définitivement confirmer que le ton était juste et que les scènes ont été livrées avec la plus belle des sensibilités.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.