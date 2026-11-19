Dans la nouvelle cause d'Indéfendable, un jeune homme, Alexis Marceau (Guillaume Gauthier), s'est retrouvé avec du sang sur les mains, mais ne se souvient pas des évènements qui l'ont mené là.

Il se rappelle avoir rencontré un client menaçant de son père comptable, puis, plus rien. L'homme en question a été retrouvé mort, frappé violemment par un objet contondant.

Les téléspectateurs ne croient pas qu'Alexis est responsable du meurtre, malgré tous les indices qui l'incriminent.

Le père d'Alexis, Jean-Pierre (Jean-Marc Généreux), est le premier suspect du public :

« Le père fait passer ça sur son fils (selon moi)! 😡 »

« Alexis a sans doute tenté de porter secours au client que son père a attaqué. C’est pour ça qu’il avait du sang sur les mains. »

« Le père à l’air suspect 🤨 »

« Moi aussi je pense que c'est le père qui l'a cogné, il était tout seul avec y me semble. »

« C'est le père le meurtrier. »

Le frère de la victime, Roger Rouleau (Sylvain Larocque), se retrouve aussi dans la mire des téléspectateurs :

« Le tueur, c'est le frère et la dame semble dans un état catatonique, Alzheimer?? »

Les internautes ont même émis des théories sur les raisons qui expliquent le trou de mémoire d'Alexis :

« Pourquoi j’ai l’impression qu’Alexis doit avoir une tumeur au cerveau (mal logée au lobe frontal) ce qui expliquerait le changement de tempérament, humeur et de comportement dont son ami fait mention et d’autant plus que son père jure qu’il n’a pas ce genre de comportement. »

« [...] Le fils semble avoir les mêmes problèmes que sa mère. »

Nous avons bien hâte de découvrir la suite de cette histoire qui est probablement bien plus complexe qu'elle ne paraît!

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.