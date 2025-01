Indéfendable : Le sort de Maxime dévoilé dans la bande-annonce du prochain épisode

Izabel Chevrier, l'autrice d'Indéfendable, nous a offert un épisode sous haute tension ce lundi 6 janvier alors que les téléspectateurs ont eu droit à un huis clos d'une durée exceptionnelle d'une heure. Léo et Me Alain (Maxim Roy) étaient pris en otage par un constable spécial, Marc Fichaud (Hugo Dubé), qui voulait venger son ami policier éliminé par un motard que les deux avocats représentaient.

Alors que Léo (Sébastien Delorme) avait réussi à convaincre son bourreau de libérer sa collègue, il se retrouvait seul avec l'agent de la paix avant que Maxime vienne à sa rescousse. Ensemble, les deux amis ont tenté le tout pour le tout pour désarmer Marc, mais l'ancien policier a alors reçu une balle dans le ventre. L'épisode s'est conclu par un cri de mort de Max (Mathieu Baron).

Normalement, il aurait fallu attendre au lendemain pour connaître le sort de ce personnage chouchou, mais dès la seconde suivante, dans la bande-annonce du prochain épisode, on l'aperçoit en pleine forme dans le bureau de Me Lapointe (Michel Laperrière), en train de discuter avec Me Alain, se remettant d'un choc post-traumatique à l'hôpital.

Est-ce une erreur de la production ou voulait-on délibérément nous révéler si vite le sort de l'enquêteur privé? Chose certaine, après ce premier épisode, on sait que tout le monde a réussi à se tirer d'affaire après cette prise d'otage au palais de justice, heureusement.

Dès demain, nous en saurons aussi davantage à propos de Mélodie (Naïla Louidort) et son père (AngeLo Cadet), qui semblent tremper dans des affaires louches. Est-ce que la nouvelle stagiaire serait impliquée dans des entreprises criminelles? Nous avons bien hâte d'en savoir plus!

Voyez ici quelles seront les prochaines causes d'Indéfendable et les acteurs qui interprèteront les personnages de ces nouvelles histoires.