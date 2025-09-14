Guylaine Tremblay répond à un commentaire déplacé sur ses enfants

De passage au talk-show hebdomadaire Pour une fois ce samedi, la comédienne Guylaine Tremblay s'est montrée très généreuse en confidences, avec toute l'authenticité qu'on lui connaît.

L'un des intervieweurs de la soirée était l'ancien maire de la Ville de Québec, Régis Labeaume. Son franc-parler habituel a donné lieu à de savoureux et pertinents moments de télé, en particulier quand il a demandé à Guylaine si celle-ci ressentait parfois de la jalousie de la part des autres, en raison de son succès. Ce à quoi la principale intéressée a répondu à l'affirmative :

« On mentira pas, il y a des gens parfois qui te regardent, puis tout ça, puis on dirait que je me fais une petite carapace. Je me fais : "Ouh, je vois pas ça, j'entends pas ça", ou je fais semblant que je m'en aperçois pas. [...] Si je donne de l'importance à ça, je vais nourrir ça. Tu comprends? Il y a une fois que je me suis choquée à côté de quelqu'un. Je me suis choquée parce que j'étais avec mes enfants, qui sont adoptées, puis il y a un monsieur qui est arrivé à côté de moi, puis il a dit : "Combien ça coûte, ça, ces affaires-là?" Puis là, j'ai dit : "Trop cher pour toi." »

On comprend donc que cet événement est survenu il y a quelques années, mais il n'empêche néanmoins qu'il s'agit d'un commentaire tout à fait inacceptable. Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont soutenu Guylaine, précisant que c'était sans doute la jalousie qui poussait certaines personnes à agir ainsi.

Peu après, Guylaine Tremblay s'est également confiée au sujet de la décision d'adopter,

« Je marchais, puis à un moment donné j'ai dit : "Voilà ma plus grande désobéissance dans la vie!" Moi j'ai perdu des bébés, j'en ai 5. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Puis à un moment donné, mon corps il ne veut pas, mais moi je veux désobéir. Je désobéis à mon utérus, qui comprend pas qu’elle peut garder un bébé. Elle comprend pas, pis elle le rejette au bout de quelques mois. Donc j'ai dit : "Je désobéi, je veux être mère, je vais l'être d'une autre manière. Je vais être une mère de coeur, au lieu d'être une mère de bedaine." »

La semaine dernière, c'était au tour du comédien Patrice Robitaille de se dévoiler, lui qui en a profité pour aborder sa relation avec ses filles. C'est à lire ici.

Pour une fois est diffusé le samedi à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.