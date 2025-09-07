Patrice Robitaille s'ouvre avec franchise sur sa relation avec ses filles

Ce samedi, l'émission Pour une fois effectuait son grand retour sur les ondes de Télé-Québec, pour une 3e saison. Au cours des prochains mois, nous aurons ainsi le bonheur de découvrir des facettes méconnues des artistes d'ici.

Pour le premier épisode, c'est le comédien Patrice Robitaille qui se faisait interviewer, par un panel d'invités plutôt impatients de le rencontrer. S'en est suivie une série d'échanges portant sur la carrière et la vie privée de l'acteur. À ce propos, Patrice s'est montré particulièrement touchant quand il a abordé la relation qu'il entretient avec ses trois filles et sa femme, Audrey.

Quand la comédienne Julianne Côté lui demande si le fait de n'être entourée que de femmes au quotidien a changé sa perception de la vie, il explique :

« C'est sûr que d'être entouré de femmes, ça a façonné l'homme que je suis. À la maison, c'est très drôle, ma plus jeune me le dit. Elle me dit : "Toi là, tu ne prends pas beaucoup de décisions! C'est beaucoup maman qui prend des décisions!" Moi j'aime lui dire : "Moi je prends les décisions importantes!" Mais c'est faux! Je le dis vraiment en boutade. [...] J'ai l'impression que, je sais pas, juste être en couple, c'est déjà toute une aventure, c'est déjà un défi. On a chacun nos vies professionnelles, on a deux enfants ensemble, ma copine et moi. Moi, j'en ai une, d'une union précédente... Ça fait comme beaucoup de trucs à gérer. On fait une bonne équipe, mais c'est sûr que d'être entouré de femmes, ça fait que j'ai l'impression que je suis plus attentif à leurs besoins et à ce qu'elles ressentent. Mais en même temps, je suis loin d'être parfait! J'essaie de me bonifier et de m'améliorer. Mais bon, c'est un long travail. »

Un peu plus tard, Patrice précise que le fait d'avoir eu des enfants l'a amené à se sentir plus « adulte », comme s'il était désormais « investi d'une mission. » Un discours rafraîchissant de la part du comédien, qui présente une sublime facette de la paternité. Il faut dire que ces entretiens empreints de vérité nous avaient fort manqué! On ne ratera donc pas le prochain épisode présenté samedi prochain, 21 h à Télé-Québec, avec Guylaine Tremblay en tête d'affiche.

Rappelons que, dès lundi prochain, nous pourrons retrouver Patrice Robitaille dans la nouvelle série quotidienne Antigang, diffusée du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada. Découvrez ici notre critique des premiers épisodes.