Guylaine Tanguay donne de ses nouvelles après le décès de son petit frère

Lundi soir, Guylaine Tanguay était l'invitée principale de Marie-Claude Barrette à Bonsoir bonsoir.

D'entrée de jeu, l'animatrice a pris des nouvelles de son amie qui vient tout juste de vivre un drame familial, le décès de son jeune frère.

« Je vais bien. Je suis surprise de voir comment je vais bien. Je dis ça parce que, évidemment, mon petit frère Jimmy est décédé dimanche dernier, le jour de la fête des Mères », dit-elle d'abord.

« On l'a accompagné pendant trois ans et demi dans sa maladie qui lui a fait vivre toutes sortes d'affaires épouvantables. Mais je ne sais pas pourquoi, je vais quand même bien. Je vais bien parce que je vous vois, je vais bien parce que je te vois, parce que je continue à faire mon travail. Je suis faite pour ça dans la vie. Je pense que si je veux aller bien, il faut que je continue à faire ça », ajoute-t-elle. « Mais on a accompagné Jimmy, pour le meilleur, pour le pire, dans toutes ses aventures de sa maladie. On l'a supporté de A à Z. »

À la fin, il nous disait : "soyez pas fâchés contre la vie. Soyez pas enragés", parce qu'il nous voyait un petit peu plus fâchés vers la fin. Il disait : "la vie, oui, elle est difficile, mais elle est belle".

Elle poursuit : « Il a un fils qui a seulement 9 ans. Il nous disait : "pour mon fils, il faut que la vie continue. Et ça, ça va passer par vous aussi, la famille. S'il vous voit continuer à vivre, à sourire, à vous amuser comme vous êtes capables de faire, bien, lui aussi va pouvoir faire ça." Ça, c'est une espèce de petite leçon que j'ai bien gardée. Maintenant, je continue de sourire. »

J'ai mes petits moments, évidemment. On est tous comme ça, mais je vais quand même bien.

« Ça donne un sens, je trouve, à la vie aussi, d'aider les gens quand ils ont besoin de nous », mentionne-t-elle. « C'est là qu'on a vu aussi à quel point la famille est importante. Parce qu'on s'est tous donné un petit rôle là-dedans. J'ai dit : "on va se faire comme si on montait un gros show dans un spectacle". C'est pas tout le monde qui est batteur, chanteur, chanteuse, peu importe. Chacun a son travail, puis il ne faut pas prendre le travail de l'autre. Alors, on s'est fait comme une mini-entreprise familiale pour l'aider. Ça a été comme ça jusqu'à la fin. Tout le monde a fait son travail du mieux qu'il le pouvait. »

Nous réitérons nos plus sincères condoléances à toute la famille et aux proches.

Notons que Guylaine Tanguay sera de la parodie musicale Ménopause, présentée l'automne prochain à Montréal, puis en tournée à travers le Québec.