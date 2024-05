Entrevue : Guy Jodoin revient sur l'annulation crève-coeur de deux de ses projets télé

Ce lundi, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec l'unique Guy Jodoin, que l'on peut retrouver dès aujourd'hui dans le documentaire Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission, sur CRAVE. Nous en avons profité pour parler avec lui de l'annulation récente de deux de ses projets télé.

En effet, il y a un mois, on apprenait que l'animateur se retrouvait avec un été de congé forcé, après que les émissions La belle tournée et La magie des stars aient été annulées par le diffuseur, TVA. Les détails à ce sujet sont ici.

Pincement au cœur, pour la magie des stars.

Il s'explique : « Entre autres, pour cette gang-là qui travaillait, parce que tu perds des amis, mais on est dans un métier où on est toujours en train de faire des deuils, donc ça va. On pensait faire peut-être une année, on en a fait cinq. Donc, c'est sûr que je dors tranquille, puis je me dis, je pense que le projet, il devait s'éteindre de cette façon-là, puis c'est correct. »

Du côté de la belle tournée, on a été vraiment surpris.

« Ce projet-là était apprécié, ne serait-ce que pour la beauté, on apprenait à connaître le Québec à travers les chansons, à travers les artistes et à travers les beautés », poursuit-il. « Parce que quand tu te promènes à travers le Québec, tu te rends compte que, des fois, on a l'impression d'être en Norvège. Des fois, je suis en Estrie, j'ai l'impression d'être en Suisse. Donc, c'est incroyable ce qu'on a comme territoire. Il y avait trois petites cases à cocher, on en avait coché deux. Et on se disait, bon bien là, c'est un détail, probablement qu'on va nous dire qu'on va être là cet été. Et finalement, à la dernière minute, on s'est fait dire, et c'est correct, mais on s'est fait dire qu'on ne revenait pas. Moi, je pense en ce moment aux 108 personnes qui travaillaient sur ce projet-là et qui avaient dit non à plusieurs autres projets. Et à la dernière minute, on leur dit non, il n'y en a pas de Belle tournée. C'est ça qui m'a fait un pincement. »

Concernant cette perte qu'il a encaissée comme animateur, Guy Jodoin se montre très résilient : « Personnellement, je me dis que j'avais fait trois ans. On se dit toujours, si on réussit à faire trois ans sur un projet, c'est merveilleux. J'avais fait mon trois ans. Puis en même temps, c'est comme si on me disait, hey, cet été, Guy, tu n'as jamais eu de vacances... », ajoute-t-il.

Il conclut ainsi : « Mais là, hey, je vais faire quoi de mon été? Finalement, ça se remplit vraiment très rapidement, ne serait-ce que pour des choses personnelles, je pars, je vais voir mes parents ou n'importe quoi. Je suis le genre à remplir rapidement mon horaire, mais de bonheur et de détente. »

Nous lui souhaitons évidemment tout le bonheur du monde pour cet été de repos.

Nous pourrons renouer avec l'animateur l'automne prochain pour une 14e saison du Tricheur.