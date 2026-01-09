Guy Jodoin et Bruno Blanchet refont équipe pour une émission que vous adorez

L’un des duos les plus iconiques de la télé s’apprête à renouer, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs! En effet, quelques décennies après la fin de leur collaboration télévisuelle, à la barre de l'émission humoristique Le Studio, Bruno Blanchet et Guy Jodoin auront l’occasion de figurer à nouveau ensemble à la télé, dans le cadre d’un nouvel épisode de la franchise Partir autrement entre amis.

Lors des deux premiers épisodes de la nouvelle saison, ceux-ci auront l’opportunité de se rendre aux Maldives, un petit pays tropical se situant aux rives de l'océan Indien. Dès ce vendredi soir, les deux amis amorceront leur périple avec leur curiosité et humour habituels, entre luxe écoresponsable, plongée en sous-marin, culture urbaine, traditions insulaires et engagement écologique. La semaine suivante, lors du second épisode de la 3e saison de la série, Bruno et Guy quitteront Malé pour la petite île maldivienne Thinadhoo, qui est bordée par la mer. Ils y feront quelques plongées, souligneront le ramadan, pêcheront et cuisineront de délicieux plats locaux.

Pour les amateurs de voyages et de paysages tropicaux, cette excursion au coeur des Maldives n'est assurément pas à manquer! Parions que les téléspectateurs y feront de belles découvertes! Découvrez quelques photos dans la galerie ci-dessous.

Rappelons au passage que Bruno Blanchet a récemment annoncé être atteint d’un cancer de la prostate. Tous les détails ici.

Au cours de cette 3e saison de Partir autrement entre amis, qui s’annonce plus déjantée et captivante que jamais, plusieurs paires d’amis connus prennent d’assaut une destination soleil et partent en découvrir les subtilités. Nous aurons l’occasion d’y voir, outre Guy et Bruno, Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Lambert en Afrique du Sud, Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, Widemir Normil et Fayolle Jean Jr, ainsi que les comédiennes Marie-Thérèse Fortin et Macha Grenon.

C'est à voir sur les ondes de TV5 dès 19 h, chaque vendredi.