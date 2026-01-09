Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Guy Jodoin et Bruno Blanchet refont équipe pour une émission que vous adorez

Avis aux passionnés de vacances au soleil!

Partir autrement entre amis | S3 (2026)
Zachary Barde
Par Zachary Barde

L’un des duos les plus iconiques de la télé s’apprête à renouer, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs! En effet, quelques décennies après la fin de leur collaboration télévisuelle, à la barre de l'émission humoristique Le Studio, Bruno Blanchet et Guy Jodoin auront l’occasion de figurer à nouveau ensemble à la télé, dans le cadre d’un nouvel épisode de la franchise Partir autrement entre amis

Lors des deux premiers épisodes de la nouvelle saison, ceux-ci auront l’opportunité de se rendre aux Maldives, un petit pays tropical se situant aux rives de l'océan Indien. Dès ce vendredi soir, les deux amis amorceront leur périple avec leur curiosité et humour habituels, entre luxe écoresponsable, plongée en sous-marin, culture urbaine, traditions insulaires et engagement écologique. La semaine suivante, lors du second épisode de la 3e saison de la série, Bruno et Guy quitteront Malé pour la petite île maldivienne Thinadhoo, qui est bordée par la mer. Ils y feront quelques plongées, souligneront le ramadan, pêcheront et cuisineront de délicieux plats locaux.

Pour les amateurs de voyages et de paysages tropicaux, cette excursion au coeur des Maldives n'est assurément pas à manquer! Parions que les téléspectateurs y feront de belles découvertes! Découvrez quelques photos dans la galerie ci-dessous.

Rappelons au passage que Bruno Blanchet a récemment annoncé être atteint d’un cancer de la prostate. Tous les détails ici

Au cours de cette 3e saison de Partir autrement entre amis, qui s’annonce plus déjantée et captivante que jamais, plusieurs paires d’amis connus prennent d’assaut une destination soleil et partent en découvrir les subtilités. Nous aurons l’occasion d’y voir, outre Guy et Bruno, Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Lambert en Afrique du Sud, Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, Widemir Normil et Fayolle Jean Jr, ainsi que les comédiennes Marie-Thérèse Fortin et Macha Grenon.

C'est à voir sur les ondes de TV5 dès 19 h, chaque vendredi.

Partir autrement entre amis | S3 (Bruno Blanchet et Guy Jodoin)

1/3
Partir autrement entre amis | S3 (Bruno Blanchet et Guy Jodoin)
Sur la photo : Bruno Blanchet et Guy Jodoin © TV5

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.4 - caf93b4c