Bruno Blanchet annonce être atteint d'un cancer

Vendredi, Bruno Blanchet a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux qui risque de vous tirer des larmes.

Il y annonce être atteint d'un cancer « agressif » de la prostate, mais se dit prêt au combat.

En accompagnement des images, il écrit ceci :

« UN NOUVEAU COMBAT

Coucou les Coucous! J’espère que vous allez bien, et je tiens à vous rassurer tout de suite (surtout si vous avez regardé le clip avant de lire le texte), je suis entre de bonnes mains et je vais guérir. Il y a ici d’excellents médecins, et j’arrive à m’en sortir, malgré que les soins hospitaliers soient un peu plus compliqués pour un étranger et sans aucun doute plus $$$ qu’à la maison quand on a la carte-soleil.

Je viens tout juste d’apprendre que j’ai enfin une date d’opération, prévue en janvier, et selon le docteur, je vais être sur pied, guéri et full shape pour pouvoir revenir courir avec vous au Québec l’été prochain.

C’est le plan!

Et pour être parfaitement honnête avec vous, je le savais depuis plusieurs mois que quelque chose clochait, mais j’ai tenu ça secret, pcq je voulais vraiment faire un examen complet de mon vieux body avant de vous annoncer quoique ce soit, par souci de vérité. La raison pour laquelle mes publications se faisaient rares, c’est parce que j’étais inquiet et préoccupé.

Je me suis mis à m’imaginer souffrir de partout, et la moindre petite bosse et la plus petite des plaies devenait une obsession hypocondriaque, un cauchemar métastasique, et je croyais qu’on allait m’amputer de la lèvre et du genou. J’ai plutôt mal dormi depuis des mois…

Heureusement, la course m’a gardé en forme et sain d’esprit.

9 victoires d’affilée, et 20 podiums, pas pire, hein! 🤸‍♂️🥳🏆

Je cours avec l’énergie du désespoir, comme dirait ce bon vieux Michel.

MAIS le plus important dans tout ça, MESSIEURS, je m’adresse à vous, sachez que c’est grâce à un test sanguin lors d’un examen physique annuel qu’on a décelé cette minuscule tumeur sur ma prostate, et que le dépistage d’un cancer n’est jamais TROP précoce.

J’ai compris que c’est pas parce qu’on est en santé qu’on n’est pas malade, et que c’est pas parce qu’on court vite qu’on échappe au cancer.

En attendant, en fin de semaine, je cours le UTMB Inthanon 50.

On ne perd pas l’objectif de vue, 25 en 25!⭐️🤩🏆

Je vous aime 😍 svp prenez soin de vous 🙏

À tout de suite les Coucous

Bruno xxxx

MERCI POUR VOS ENCOURAGEMENTS 💕 »

On envoie beaucoup d'amour à l'inimitable Bruno!