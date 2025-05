Guy Jodoin aborde un sujet très délicat avec transparence

Jeudi dernier, à Bonsoir bonsoir, Marie-Claude Barrette animait un spécial Jase Jase sur l'argent.

Guy Jodoin a été transparent en abordant sa séparation coûteuse, tant au point de vue monétaire que psychologique.

« Tout le monde est responsable, mais je l'ai trouvée très, très difficile de mon côté », dit-il d'abord.

« On avait installé quand même un rythme de vie, un standard de vie qui était assez élevé », indique-t-il. « On faisait beaucoup de voyages et tout. Quand tu te sépares, si tu es celui qui fait les sous, tu dois garder ce rythme de vie-là pour la conjointe et les enfants. J'ai quand même quatre enfants, mais pour moi, je n'étais plus dans ce rythme-là. »

Ce que je trouvais difficile, c'est de faire des fois du travail que je n'aimais pas tant que ça, puis je me rendais compte que l'argent allait de l'autre côté.

« C'est ce que je n'aimais pas. Donc, ça m'a permis de me dire qu'à partir de maintenant, je ne vais faire que la job qui me tente, que j'aime faire. Donc, ça me faisait un peu moins mal au cœur. »

Il a aussi pris le temps de remercier Louis-François Marcotte, qui participait aussi à l'émission, pour son support dans un moment difficile. « À un moment donné, il m'a vu au Centre Bell, des billets donnés qu'on m'avait donnés d'une radio. Il était venu me voir et je venais d'avoir des lettres d'avocat. [...] Il m'avait dit : "T'as besoin de quoi que ce soit. Je suis là pour toi." [...] Il a tendu la main et j'ai fait : OK, c'est possible. Il y a des gens qui sont là pour nous. Il y a des gens bons. »

Bien des téléspectateurs ont été touchés par les mots et l'émotion de Guy Jodoin. Vous pouvez revoir un extrait ci-dessous.

