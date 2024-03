Guy A Lepage revient sur ses invités coup de coeur du 500e de Tout le monde en parle

« Connaître son sujet et ne pas être préparé. C'est-à-dire de parler avec ton coeur, mais de choses que tu connais plutôt que de sortir des lignes qu'il faut absolument que tu dises ». Voilà, ce qui, selon Guy A. Lepage, serait le secret d'une participation réussie aux entrevues de son émission Tout le monde en parle, qui célébrait, il y a quelques semaines, son 500e épisode et son vingtième anniversaire. « C'était énorme », nous disait d'emblée l'animateur du grand rendez-vous dominical à ce propos.

« J'ai beaucoup aimé Pauline Marois et Johanne Liu. Elles ont été bonnes tout au long de l'émission, leurs interventions étaient bonnes », ajoute-t-il, en se replongeant dans l'euphorie de cette émission spéciale.

C'est souvent ça hein, quand les gens du monde politique ou social [font des entrevues], ils ont des trucs à dire, ils ont appris une façon de le faire, alors qu'ils connaissent très bien le dossier mais ils ne veulent pas faire de gaffe. Mais dans le cadre de cette émission-là, tu sais, Pauline Marois n'est plus politicienne. Johanne Liu, ce dossier-là, elle le connait parfaitement. Alors les deux femmes ont parlé avec leur coeur, plutôt qu'avec leur "spin doctor" et j'ai trouvé ça très bon.

Les téléspectateurs attachés au duo qui revenait de façon hebdomadaire à l'écran pendant les 16 premières années du talk-show se sont réjouis d'apercevoir Dany Turcotte aux côtés de Guy A. Lepage pour l'occasion. Ce dernier s'est fait une joie de retrouver son vieil ami comme fou du roi, le temps d'une soirée : « Évidemment, quand Danny est venu pour la 500e, j'avais l'impression, probablement que lui aussi, qu'on était dans nos vieilles chaussures. » L'animateur ne se cache pas du fait qu'il aimerait bien retrouver son acolyte sur le plateau, « mais à son goût! ». N'empêche que ses divers fous du roi actuels sont aussi bien reçus par l'animateur que par le public.

Je vais te dire, MC Gilles, Kim Lizotte, Pierre-Yves Lord, Alexandre Barrette, je les trouve tous bons pour des raisons différentes. Je me sens bien quand ils sont sur le plateau, je ne me questionne pas. J'aime ça la variété.

Tout le monde en parle continue de se tailler une place dans de nombreux foyers et reste une tribune essentielle et une vitrine privilégiée. On peut dire que l'équipe de Guy A. Lepage aura réussi haut la main à démocratiser les sujets brûlants de l'actualité à heure de grande écoute dans cette vingtième saison sur ce plateau riche en discussions, rires et découvertes.