Une orange dans la tête : Une recommandation de Guy A. Lepage qui frappe fort

Juste après l'entrevue de Pablo Rodriguez à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage a recommandé aux téléspectateurs de rester à l'écouter pour visionner la nouvelle publicité de la Fondation CHU Sainte-Justine. « Allez vous chercher une boîte de mouchoirs après », disait-il.

Oh là là! Il disait vrai! Ce petit film animé de 2 minutes 30 secondes a de quoi secouer n'importe qui. On y voit une petite fille d'âge primaire se regardant dans le miroir de l'entrée de sa maison, tandis qu'elle parle avec sa grand-mère au téléphone, et lui explique que la tumeur qu'elle a dans tête a la grosseur d'une orange. On perçoit alors le fruit dessiné dans ses cheveux.

« Le médecin, il dit que si je veux, on va l'enlever l'orange. Puis, comme je sais que tu aimes beaucoup ça, les oranges, tu la veux-tu? » demande l'enfant malade.

La fillette visite alors l'hôpital, passe dans un IRM, s'absente de l'école, puis les médecins découvrent l'origine du problème et retire la tumeur. Elle se présente alors chez sa grand-maman et lui offre une orange.

Voyez la publicité, intitulée Une orange dans la tête, au bas de l'article.

Comment ne pas être complètement bouleversé par cette excellente publicité?!

À noter que la jeune fille que vous voyez à la fin de la publicité, Juliette, est une vraie patiente. On peut lire ceci sur le site officiel de la fondation : « 12 775 : c’est le nombre de crises d’épilepsie que Juliette a faites, de sa naissance jusqu’à l’âge de 6 ans. Aujourd’hui, elle est en pleine forme. Grâce au laser neurochirurgical, un équipement acquis avec à la générosité de donateurs et donatrices comme vous, les équipes de Sainte-Justine ont réussi à brûler la pseudo-tumeur cérébrale qui en était à la source et qui minait gravement sa jeune vie. »

Bravo aux idéateurs et aux concepteurs de ce court métrage incroyable!