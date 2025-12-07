Guy A. Lepage annonce une excellente nouvelle en ouverture de Tout le monde en parle

En ouverture de Tout le monde en parle dimanche, Guy A. Lepage a annoncé une excellente nouvelle.

« La semaine dernière, nous avons reçu Nancy Audet et Alicia Monette pour parler de la grande collecte de dons et de vêtements chauds aux profits d'Épik Jeunesse », rappelle-t-il.

« Vous avez répondu de façon exceptionnelle, il y a même eu un bouchon sur l'autoroute à Laval, tellement les gens étaient nombreux à se rendre au point de collecte. Et je suis très heureux de vous annoncer qu'Épik Jeunesse a reçu plus de 12 500 manteaux et 49 000 $ en cartes cadeaux qui sont actuellement redistribués aux jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. »

Il termine en disant : « Et la campagne de socio-financement qui était à 31 000 $ avant notre émission, elle est maintenant vendue à 260 000 $. Et ça continue. Merci à vous. »

Rappelons que les deux femmes ont livré une entrevue touchante qui, en plus de sensibiliser la population, l'a encouragé à poser un geste concret. Une réussite qu'on se doit de saluer!

Voyez un extrait de l'émission de la semaine dernière ci-dessous.