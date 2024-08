« J'ai décidé que dans le film de ma vie, c'est moi qui avais le premier rôle, j'ai décidé qu'il fallait que j'aime ça, ce que je vis dans ma vie », confiait Guy A. Lepage à Mélanie Maynard dans l'épisode de mercredi soir, à Sucré salé.

Pour recevoir son invité, le magazine culturel s'est installé en plein milieu d'une ruelle du Plateau Mont-Royal, le quartier qu'habite l'animateur depuis de nombreuses années.

Le choix de localisation, loin d'être anodin, se voulait guider la rencontre. Mélanie a en effet cru bon de faire la lumière sur cette facette de l'animateur. « Le roi du plateau », qui vit dans la même résidence depuis plus de 35 ans, a confié que même s'il « était capable de se payer un château à Outremont » , il ne pourrait pas y vivre. Cette conversation a permis à l'hôte de Tout le monde en parle de s'ouvrir sur son passé.

« Je viens d'un milieu modeste, d'un milieu de locataire. Un jour, on passe à Hochelaga-Maisonneuve, Théo avait cinq ans à peu près. J'ai dit : "tu vois la maison au 2e là? Papa restait là avec sa soeur, son frère, mes deux parents et mes deux grands-parents. C'était un cinq et demi et on habitait là-dedans." Et il a dit : "quoi, vous étiez sept là-dedans?". Bien, y'a encore du monde qui vivent à sept dans des cinq et demi. »

Quand tu es un auteur - et même dans ma job d'intervieweur - il faut que tu sois pas loin de ceux qui en ont pas beaucoup, et que tu sois pas loin de ceux qui en ont beaucoup pour être capable de savoir ce qui se passe.

Voilà une importante leçon de scénarisation quand vient le temps de créer le film de sa vie! Rester connecté avec la réalité est essentiel, comme le souligne Mélanie Maynard. L'excellente animatrice est d'ailleurs en compétition contre son invité au gala les Gémeaux pour meilleure animation!

L'épisode de Sucré salé numéro 53 est disponible pour réécoute sur TVA+.